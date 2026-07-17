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17.07.2026, 17:47

Футбольный клуб «Кайрат» против Канье Уэста: в Казахстане разгорается скандал из-за концерта рэпера

Новости Казахстана 0 1 308

Футбольный клуб «Кайрат» выступил с официальным заявлением после появления информации о проведении концерта американского рэпера Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы 14 августа. В клубе заявили, что эта дата с ними не согласовывалась и может поставить под угрозу проведение домашних матчей команды, сообщает Lada.kz. 

Фото: © ФК «Кайрат»
Фото: © ФК «Кайрат»

«Кайрат» заявил об отсутствии согласования

Футбольный клуб «Кайрат» сообщил, что организаторы концерта Канье Уэста не согласовали с клубом проведение мероприятия на Центральном стадионе Алматы.

В официальном заявлении отмечается, что команда продолжает выступление в еврокубках и проводит домашние матчи именно на этой арене.

«ФК "Кайрат" официально сообщает, что заявленная дата проведения мероприятия не была согласована организаторами концерта с клубом, который проводит домашние матчи на Центральном стадионе и продолжает участие в еврокубковых турнирах», — говорится в сообщении клуба.

Концерт может совпасть с футбольным календарем

В «Кайрате» напомнили, что согласно календарю Казахстанской премьер-лиги команда должна провести домашние встречи на Центральном стадионе 8 и 15 августа.

Кроме того, в период с 11 по 13 августа существует вероятность проведения домашнего матча в рамках еврокубков.

По мнению клуба, проведение масштабного концерта 14 августа создает серьезные риски для подготовки спортивной арены.

В клубе опасаются за состояние поля

В «Кайрате» подчеркнули, что организация концерта потребует длительного монтажа и последующего демонтажа сцены, а также размещения большого количества технического оборудования.

По мнению представителей клуба, подобная нагрузка способна негативно сказаться на состоянии газона и инфраструктуры стадиона, что, в свою очередь, может осложнить подготовку арены к официальным матчам и повлиять на их проведение в соответствии с установленными требованиями.

В связи с этим в клубе считают, что проведение любых крупных мероприятий на Центральном стадионе должно заранее согласовываться со всеми заинтересованными сторонами и учитывать футбольный календарь.

В заявлении также подчеркивается, что до завершения всех необходимых согласований объявлять Центральный стадион местом проведения концерта Канье Уэста 14 августа преждевременно.

Подобная ситуация уже возникала

Это не первый случай, когда проведение крупного концерта совпадает с футбольным календарем «Кайрата».

Весной 2025 года аналогичная ситуация возникла перед выступлением Дженнифер Лопес. Изначально концерт также планировался на дату, близкую к домашним матчам алматинского клуба и играм еврокубков. После переговоров расписание удалось скорректировать.

Концерт состоялся, а спустя несколько дней «Кайрат» провел домашний матч. Тогда в Дирекции спортивных сооружений Алматы сообщили, что газон удалось сохранить в удовлетворительном состоянии, хотя отдельные участки потребовали дополнительного восстановления и подсева.

Сейчас Центральный стадион находится в управлении Дирекции спортивных сооружений Алматы, а вопрос проведения концерта Канье Уэста остается открытым до завершения необходимых согласований.

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