Футбольный клуб «Кайрат» против Канье Уэста: в Казахстане разгорается скандал из-за концерта рэпера

Футбольный клуб «Кайрат» выступил с официальным заявлением после появления информации о проведении концерта американского рэпера Канье Уэста на Центральном стадионе Алматы 14 августа. В клубе заявили, что эта дата с ними не согласовывалась и может поставить под угрозу проведение домашних матчей команды, сообщает Lada.kz.
Футбольный клуб «Кайрат» сообщил, что организаторы концерта Канье Уэста не согласовали с клубом проведение мероприятия на Центральном стадионе Алматы.
В официальном заявлении отмечается, что команда продолжает выступление в еврокубках и проводит домашние матчи именно на этой арене.
«ФК "Кайрат" официально сообщает, что заявленная дата проведения мероприятия не была согласована организаторами концерта с клубом, который проводит домашние матчи на Центральном стадионе и продолжает участие в еврокубковых турнирах», — говорится в сообщении клуба.
В «Кайрате» напомнили, что согласно календарю Казахстанской премьер-лиги команда должна провести домашние встречи на Центральном стадионе 8 и 15 августа.
Кроме того, в период с 11 по 13 августа существует вероятность проведения домашнего матча в рамках еврокубков.
По мнению клуба, проведение масштабного концерта 14 августа создает серьезные риски для подготовки спортивной арены.
В «Кайрате» подчеркнули, что организация концерта потребует длительного монтажа и последующего демонтажа сцены, а также размещения большого количества технического оборудования.
По мнению представителей клуба, подобная нагрузка способна негативно сказаться на состоянии газона и инфраструктуры стадиона, что, в свою очередь, может осложнить подготовку арены к официальным матчам и повлиять на их проведение в соответствии с установленными требованиями.
В связи с этим в клубе считают, что проведение любых крупных мероприятий на Центральном стадионе должно заранее согласовываться со всеми заинтересованными сторонами и учитывать футбольный календарь.
В заявлении также подчеркивается, что до завершения всех необходимых согласований объявлять Центральный стадион местом проведения концерта Канье Уэста 14 августа преждевременно.
Это не первый случай, когда проведение крупного концерта совпадает с футбольным календарем «Кайрата».
Весной 2025 года аналогичная ситуация возникла перед выступлением Дженнифер Лопес. Изначально концерт также планировался на дату, близкую к домашним матчам алматинского клуба и играм еврокубков. После переговоров расписание удалось скорректировать.
Концерт состоялся, а спустя несколько дней «Кайрат» провел домашний матч. Тогда в Дирекции спортивных сооружений Алматы сообщили, что газон удалось сохранить в удовлетворительном состоянии, хотя отдельные участки потребовали дополнительного восстановления и подсева.
Сейчас Центральный стадион находится в управлении Дирекции спортивных сооружений Алматы, а вопрос проведения концерта Канье Уэста остается открытым до завершения необходимых согласований.
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