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17.07.2026, 18:11

Казахстанцам больше не придется вводить данные карты: в стране появится оплата по QR в интернет-магазинах

Новости Казахстана 0 1 148

В Казахстане продолжают расширять возможности межбанковской системы мобильных платежей. До конца 2026 года пользователям станут доступны новые сервисы, включая оплату товаров в интернет-магазинах по QR-коду, выставление счетов между клиентами разных банков и международные переводы по номеру телефона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: 24.kz
Фото: 24.kz

QR-оплата придет в интернет-магазины

С 19 июля все банки второго уровня обязаны подключиться к межбанковской системе мобильных платежей (МСМП). После полного запуска системы Национальный банк намерен поэтапно расширять ее функционал. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Бинур Жаленов.

Одним из ключевых нововведений станет возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах с помощью QR-кода.

По словам Жаленова, пользователю достаточно будет выбрать способ оплаты через межбанковскую систему мобильных платежей. После этого он автоматически перейдет в мобильное приложение своего банка, где подтвердит платеж без необходимости вводить номер банковской карты или другие реквизиты.

Такой механизм должен сделать онлайн-покупки быстрее, удобнее и безопаснее.

Между банками можно будет выставлять счета

Еще одним новым сервисом станет технология Request to Pay, позволяющая выставлять счета на оплату между клиентами разных банков.

Например, предприниматель, обслуживающийся в одном банке, сможет отправить счет покупателю, который пользуется услугами другого банка. Клиенту останется лишь подтвердить оплату в своем мобильном приложении.

По словам представителя Нацбанка, запуск этого сервиса ожидается до конца текущего года.

Появятся международные переводы по номеру телефона

В Национальном банке также сообщили о планах внедрить трансграничные переводы по номеру телефона.

Сейчас ведется техническая интеграция с Китаем и Кыргызстаном. Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве с Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Продолжается работа по подключению Турции, а в дальнейшем список стран планируется расширять.

Оплачивать можно будет по статическим QR-кодам

Еще одной функцией системы станет возможность оплачивать товары и услуги по статическим QR-кодам. Такой формат планируют использовать в местах, где QR-код размещен постоянно, например:

  • на парковках;
  • в ЦОНах;
  • в общественном транспорте;
  • в других точках приема платежей.

Это позволит оплачивать услуги без использования банковской карты и наличных средств.

Что уже заработало

Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковской QR-оплаты товаров и услуг.

Помимо оплаты покупок, новая система уже предусматривает возможность переводить деньги по номеру телефона между клиентами разных банков. В дальнейшем ее функционал будет расширяться за счет новых сервисов, которые Национальный банк планирует внедрить до конца 2026 года.

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