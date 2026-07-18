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17.07.2026, 19:33

В Казахстане изменили порядок оформления кредитов для граждан старше 65 лет

Новости Казахстана 0 1 196

Казахстанцы старше 65 лет больше не могут оформлять кредиты дистанционно. Теперь для получения займа им необходимо лично посетить отделение банка — такую меру ввели для защиты пожилых граждан от телефонных мошенников, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Казахстанцам старше 65 лет придется лично приходить в банк за кредитом

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что для граждан старше 65 лет действует обязательное требование личного присутствия в банковском отделении при оформлении кредита. Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Поводом для обсуждения стали многочисленные случаи телефонного мошенничества. По словам представителей СМИ, злоумышленники нередко связываются с пожилыми людьми, убеждают их оформить крупный кредит, а затем заставляют перевести полученные средства на счета преступников.

Почему ввели новые ограничения

Глава Нацбанка пояснил, что необходимые законодательные изменения были приняты еще в прошлом году. Тогда парламент внес поправки, касающиеся оформления кредитов двумя категориями заемщиков — молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года и гражданами старше 65 лет.

Согласно новым требованиям, представители этих категорий могут получить кредит только при личном посещении отделения банка.

«Для этих категорий предусмотрено обязательное физическое присутствие в отделении банка», — отметил Тимур Сулейменов.

Как мошенники оформляют кредиты на своих жертв

По словам председателя Нацбанка, основная схема телефонных мошенников строится именно на дистанционном оформлении займа.

Во время разговора злоумышленники пошагово инструктируют человека, убеждая его оформить кредит через интернет, пройти биометрическую идентификацию и выполнить все необходимые действия самостоятельно, не посещая банк. После получения денег жертву сразу же вынуждают перевести всю сумму на счета мошенников.

«Основа мошенничества — когда человека "ведут" по телефону. Он оформляет кредит онлайн, проходит биометрию, не заходя в банк и не общаясь с банковским менеджером. Ему постоянно говорят, что делать, и он, извиняюсь за выражение, как будто зомбированный нажимает нужные кнопки, получает кредит и тут же переводит деньги мошенникам», — рассказал Тимур Сулейменов.

На что рассчитывают в Нацбанке

В Национальном банке считают, что обязательное личное посещение банковского отделения значительно усложнит реализацию подобных мошеннических схем. При общении с сотрудником банка появляется возможность заметить признаки давления со стороны злоумышленников, задать клиенту дополнительные вопросы и при необходимости предотвратить оформление кредита под воздействием телефонных аферистов.

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