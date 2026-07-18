Новые правила приема на работу вводят в Казахстане с 7 сентября

С 7 сентября 2026 года в Казахстане начнут действовать изменения в Трудовом кодексе. Поправки уточняют перечень документов, необходимых при трудоустройстве, а также вводят новое понятие, связанное с профессиональным обучением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

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Какие документы понадобятся при трудоустройстве

Одно из ключевых изменений касается статьи 32 Трудового кодекса, которая определяет перечень документов, необходимых для заключения трудового договора.

В обновленной редакции уточняется, что при устройстве на должности, требующие специальных знаний, умений и навыков, работодатель вправе запросить документ об образовании, а также документы, подтверждающие наличие специальных знаний, профессиональной подготовки или переподготовки.

Кроме того, в законодательстве впервые закрепляется понятие «специальные знания». Под ними понимается совокупность теоретических и практических знаний в определенной профессиональной сфере, полученных в результате профессионального обучения, подготовки, переподготовки либо практического опыта. Такие знания должны обеспечивать надлежащее выполнение обязанностей по конкретной должности, профессии или виду работ.

Изменятся требования к документу о признании квалификации

Поправками также вводится новый подпункт 3-1 статьи 32.

Согласно новой норме, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии) потребуется в случаях, когда профессиональные стандарты или квалификационные требования не устанавливают обязательного уровня образования для соответствующей должности.

Таким образом, законодательство более четко разграничивает случаи, когда подтверждением квалификации служит диплом об образовании, а когда — документ о признании профессиональной квалификации.

В Трудовом кодексе появится новое понятие

Изменения затронут и главу 9 Трудового кодекса, посвященную профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.

Статья 116 будет дополнена новым понятием «профессиональное обучение». Под ним понимается процесс приобретения, обновления или расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также получения новой профессии или специальности в целях профессионального развития.

Закон уточняет, что профессиональное обучение осуществляется в форме профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Когда изменения вступят в силу

Поправки внесены Законом Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 334-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства».

Все перечисленные изменения начнут действовать с 7 сентября 2026 года. Они направлены на уточнение требований при заключении трудовых договоров, а также на совершенствование норм, регулирующих профессиональное обучение и подтверждение квалификации работников.