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19.07.2026, 09:14

На Алаколе пенсионерка попала под винт катера и лишилась обеих ног

Новости Казахстана 0 1 606

Трагический инцидент произошел на побережье озера Алаколь в области Жетысу. Во время отдыха 69-летняя женщина попала под винт катера и получила тяжелейшие травмы, из-за которых врачам пришлось ампутировать обе нижние конечности. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео / социальные сети
Кадр из видео / социальные сети

Несчастный случай произошел в курортной зоне возле поселка Коктума Алакольского района области Жетысу. По предварительной информации, 69-летняя женщина, приехавшая отдыхать на озеро Алаколь, оказалась под винтом крупного катера, который, как сообщается, двигался задним ходом.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как очевидцы оказывают помощь пострадавшей до приезда медиков. Позже женщину экстренно доставили в районную больницу, где она остается под наблюдением врачей.

В управлении здравоохранения области Жетысу сообщили, что у пациентки диагностировали тяжелую сочетанную политравму. В результате происшествия она получила полную ампутацию левой ноги и частичную ампутацию правой. Кроме того, женщина потеряла большое количество крови и поступила в медицинское учреждение в состоянии травматического шока. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое и критическое.

"Отмечались продолжающееся наружное кровотечение, выраженная гемодинамическая нестабильность и низкое артериальное давление. После проведения экстренного консилиума и комплекса противошоковых мероприятий по жизненным показаниям было выполнено экстренное оперативное вмешательство — ампутация обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедра с первичной хирургической обработкой ран, ревизией поврежденных тканей, окончательным гемостазом и формированием культей", — сообщили в ведомстве.

По информации медиков, послеоперационный период проходит крайне тяжело. Женщина находится под круглосуточным наблюдением специалистов, которые продолжают бороться за ее жизнь.

В настоящее время остается неизвестным, возбуждено ли уголовное дело и проводится ли официальное расследование обстоятельств происшествия. Запрос по этому поводу направлен в правоохранительные органы региона.

Стоит отметить, что это не первый трагический случай на Алаколе за последнее время. Ранее на озере в запрещенном для купания месте утонула женщина, находившаяся примерно в 50 метрах от берега.

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