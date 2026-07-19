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19.07.2026, 09:31

Кому в Казахстане жить хорошо? Карта зарплат по регионам и сферам деятельности

Новости Казахстана 0 773

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по рынку труда за I квартал. Аналитики назвали регионы-лидеры по доходам населения, а также сферы экономики, где ежемесячные оклады официально превышают миллион тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: ernur.kz
Фото: ernur.kz

Золотая пятерка: где в Казахстане платят больше всего?

Абсолютным лидером по уровню среднемесячных окладов в стране стала область Улытау. Промышленный регион обошел по доходам даже финансовое ядро и столицу республики.

Топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами:

  • Область Улытау — 637 324 тенге;

  • Атырауская область — 610 111 тенге;

  • Мангистауская область — 608 415 тенге;

  • Астана — 559 894 тенге;

  • Алматы — 551 597 тенге.

Примечательно, что при этом Алматы остается главным трудовым магнитом страны: здесь зафиксирована самая высокая плотность работающего населения — официальные рабочие места имеют 941,5 тысячи человек.

В то же время самый динамичный рост покупательской способности продемонстрировали область Абай (индекс роста реальной зарплаты составил 104,7%) и тот же Алматы (104,9%).

Антирейтинг: регионы с самыми скромными доходами

На противоположном полюсе зарплатной карты оказались преимущественно аграрные и южные регионы страны. Здесь средний чек оплаты труда едва превышает отметку в 300 тысяч тенге.

Меньше всего в Казахстане зарабатывают жители следующих регионов:

  • Северо-Казахстанская область — 308 334 тенге;

  • Жамбылская область — 319 820 тенге;

  • Туркестанская область — 324 972 тенге;

  • Шымкент — 328 608 тенге.

Работа на миллион: в каких отраслях крутятся самые большие деньги

Если оценивать доходы не по географии, а по секторам экономики, то бесспорным фаворитом выступает сырьевой сектор. Работники горнодобывающей промышленности в среднем получают 1 020 632 тенге в месяц.

Чуть-чуть отстает финансовая и страховая деятельность, где средний показатель зафиксирован на уровне 941 411 тенге. Также в топ высокооплачиваемых сфер вошли:

  • Информационные технологии и связь (IT) — 779 288 тенге;

  • Промышленный сектор в целом — 620 775 тенге;

  • Транспорт и логистика — 599 489 тенге;

  • Обрабатывающая индустрия — 508 854 тенге.

Массовый сектор: сколько получают учителя, медики и госслужащие

Самой массовой сферой занятости в Казахстане остается образование — здесь трудятся 1,17 миллиона человек. Однако их доходы существенно уступают промышленникам и финансистам: средняя зарплата педагогов составляет всего 315 100 тенге.

В сфере здравоохранения и социальных услуг задействованы 512,8 тысячи граждан со средним окладом в 334 768 тенге. А аппарат государственного управления и оборонный сектор (436 тысяч сотрудников) показывает средний доход в 403 447 тенге.

Общая картина рынка труда: парадокс инфляции

В целом по стране среднемесячная заработная плата одного работника достигла 445 068 тенге. На выплаты сотрудникам за первый квартал в Казахстане было потрачено колоссальное количество средств — общий фонд заработной платы составил 6,66 трлн тенге.

Официальная списочная численность работников в республике составляет 5,2 млн человек, из которых фактически заняты около 5 миллионов.

Статистика демонстрирует важный экономический нюанс: несмотря на то, что в номинальном выражении (в виде «голых» цифр на бумаге) зарплаты казахстанцев выросли на 11,5% по сравнению с прошлым годом, из-за инфляции индекс реальной заработной платы незначительно просел и составил 99,8%. Это значит, что покупательская способность населения осталась практически на прежнем уровне.

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