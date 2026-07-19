Почти 500% прибыли: стало известно, какой актив оказался самым доходным в Казахстане

Акции казахстанских компаний стали самым доходным активом за последние десять лет, значительно опередив золото, американский фондовый рынок и недвижимость. К такому выводу пришел генеральный директор ТОО «LK Finance» Владимир Савенок, сравнив доходность популярных инвестиционных инструментов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Акции Казахстана стали лидером по доходности

Большинство инвесторов считают, что максимальную прибыль за последние годы принесли американские акции. Однако статистика показывает другую картину.

По словам генерального директора ТОО «LK Finance» Владимира Савенка, во время одного из опросов 44% участников были уверены, что самым успешным вложением стали акции США. Тем не менее расчеты показали, что за последние десять лет наибольшую доходность обеспечили именно акции казахстанских компаний, входящих в индекс KASE.

Эксперт также отметил, что одним из самых неожиданных результатов стало положение рынка недвижимости. Несмотря на традиционно высокий интерес казахстанцев к покупке квартир как способу сохранения капитала, именно недвижимость показала самые слабые результаты практически во всех рассматриваемых периодах.

Какую доходность показали разные активы

Сравнение проводилось в долларовом выражении, что позволило исключить влияние колебаний курса тенге.

За последние пять лет самым прибыльным активом оказалось золото. Его доходность составила 161%. На втором месте расположились акции казахстанских компаний с результатом 110%, далее следуют акции США (85%). Замыкает список недвижимость в Алматы, которая принесла около 48% доходности.

По итогам десяти лет абсолютным лидером стали акции Казахстана. Индекс KASE вырос на 492%, значительно опередив остальные активы. Золото обеспечило инвесторам 273%, американский индекс S&P 500 — 258%, тогда как недвижимость подорожала лишь на 53%.

За пятнадцатилетний период первое место заняли уже американские акции. Индекс S&P 500 принес 443% доходности. Вторым стало золото с результатом 211%, акции Казахстана выросли на 46%, а стоимость двухкомнатных квартир в Алматы в долларовом выражении снизилась на 4,4%.

На основе каких данных проводился анализ

Для оценки доходности использовались данные сразу нескольких специализированных источников.

Динамика индекса KASE анализировалась по информации Investing.com, показатели американского рынка и золота — на основании исторической статистики Yahoo Finance. Изменение стоимости недвижимости оценивалось по данным объявлений Krisha.kz, а все расчеты производились в долларах США с учетом официального курса Национального банка Казахстана.

Что может стать самым прибыльным активом в будущем

Эксперт подчеркивает, что заранее определить, какой инструмент покажет максимальную доходность в ближайшие годы, невозможно. Именно поэтому инвесторам рекомендуют придерживаться принципа диверсификации и распределять капитал между несколькими классами активов.

В качестве примера для молодого инвестора рассматривается портфель, в котором 30% средств приходится на акции США, 30% — на акции казахстанских компаний, еще 30% — на облигации и 10% — на золото.

При этом автор исследования обращает внимание, что такое распределение не является универсальной рекомендацией. Оптимальная структура инвестиционного портфеля должна определяться индивидуально с учетом возраста человека, его финансовых целей, срока инвестирования и готовности принимать инвестиционные риски.