Квартирный вопрос по-женски: кто в Казахстане получит миллионы на жилье уже в августе

В Казахстане в августе 2026 года планируют возобновить прием заявок по льготной ипотечной программе «Ұмай». Она предназначена для работающих женщин с официальным доходом, а на ее реализацию намерены направить 45 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: Shutterstock

Льготную ипотеку «Ұмай» вновь запустят в Казахстане

В Казахстане готовятся к перезапуску программы льготного жилищного кредитования «Ұмай», рассчитанной на женщин. Прием заявок, по предварительной информации, стартует уже в августе 2026 года. Первые средства на реализацию проекта уже выделены, а общий объем финансирования составит 45 млрд тенге.

Программа реализуется через Отбасы банк, а ее финансирование осуществляется при поддержке Азиатского банка развития.

Кто сможет принять участие

Подать заявку смогут женщины в возрасте от 18 до 65 лет включительно. Главным условием является наличие официального дохода и обязательных пенсионных отчислений как минимум за последние шесть месяцев.

При этом семейное положение не имеет значения — участвовать смогут как замужние, так и незамужние женщины.

Еще одной особенностью программы станет отсутствие требований к наличию недвижимости. Подать заявку смогут как те, кто приобретает первое жилье, так и женщины, уже владеющие недвижимостью и желающие улучшить жилищные условия.

Основные условия программы

По предварительным данным, максимальная сумма займа составит 50 млн тенге, а срок кредитования — до 25 лет.

Приобрести можно:

квартиру в новостройке;

жилье на вторичном рынке, если дом построен не ранее 2016 года.

Размер первоначального взноса будет зависеть от региона:

от 20% — для крупных городов;

— для крупных городов; от 15% — для остальных населенных пунктов.

Кроме того, участницы смогут использовать пенсионные накопления для внесения первоначального взноса. Разрешается использовать как собственные средства, так и пенсионные излишки близких родственников.

Если собственного дохода окажется недостаточно, программа позволяет привлечь до двух созаемщиков.

Как будут отбирать участников

Распределение лимитов пройдет по балльной системе. Итоговый рейтинг заявительниц будет зависеть от количества накоплений на жилищном депозите в Отбасы банке.

Чем больше сумма на вкладе, тем выше начисленное банком вознаграждение и тем больше баллов получит участница при рассмотрении заявки.

Поэтому потенциальным заемщицам рекомендуют заранее открыть жилищный депозит, если его еще нет, поскольку наличие такого вклада является обязательным условием участия в программе.

Какой может быть ставка

Официальную процентную ставку Отбасы банк пока не объявил.

По оценкам специалистов рынка недвижимости, в первые годы она может составить около 15%, однако в дальнейшем ожидается ее постепенное снижение до 3,5–5%.

Кто финансирует программу

Программа «Ұмай» реализуется при поддержке Азиатского банка развития. Всего международный финансовый институт направит 90 млрд тенге, которые будут распределены между женской ипотекой «Ұмай» и программой «зеленой» ипотеки.