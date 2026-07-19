Безбилетник скоропостижно скончался в вагоне поезда Атырау - Актобе

В пассажирском поезде сообщением Атырау — Актобе скончался мужчина, который ехал без билета. После внутреннего расследования перевозчик уволил начальника поезда и двух проводников, а полиция возбудила уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: пресс-служба КТЖ

Трагический инцидент произошел 13 июля в пассажирском поезде №691/692, следовавшем по маршруту Атырау — Актобе. Как сообщили в компании «Пассажирские перевозки», мужчина, находившийся в составе без проездного документа, скоропостижно скончался во время поездки.

Пассажира пустили в вагон без билета

По данным перевозчика, происшествие произошло на участке Кандыагаш — Актобе. Согласно рапорту начальника поезда, мужчина следовал без билета. Его посадку в вагон, как установило служебное расследование, осуществил один из проводников.

Во время следования пассажиру стало плохо, после чего он скоропостижно умер.

В компании прокомментировали состояние вагона

В «Пассажирских перевозках» подчеркнули, что система кондиционирования в вагоне работала в штатном режиме, а температура соответствовала установленным нормам.

Также отмечается, что вагон, в котором находился пассажир, был изготовлен в 2023 году.

После прибытия состава на железнодорожную станцию Актобе тело мужчины передали сотрудникам уполномоченных органов для проведения необходимых процессуальных действий.

По итогам расследования последовали увольнения

В день происшествия филиал «Западный» компании провел внутреннее служебное расследование.

По его результатам были расторгнуты трудовые договоры с начальником поезда и двумя проводниками вагона.

Кроме того, начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявили строгие выговоры. В отношении руководящего состава филиала «Западный» также рассматривается вопрос о применении строгих дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения.

Полиция возбудила уголовное дело

Обстоятельства смерти пассажира сейчас выясняют сотрудники Линейного отдела полиции на станции Актобе.

В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что по факту скоропостижной смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать двусторонняя пневмония. В правоохранительных органах отметили, что иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.