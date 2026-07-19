Тенгиз изменил всё: одна авария переписала экономические перспективы Казахстана

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) ухудшил прогноз роста экономики Казахстана на 2026 год. Основной причиной стала временная остановка добычи нефти на месторождении Тенгиз после технологической аварии, однако ожидания по инфляции и курсу тенге, напротив, улучшились, сообщает Lada.kz.

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Рост экономики оказался ниже прежних ожиданий

ЕФСР пересмотрел прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2026 год, снизив его с 5,2% до 5%. В фонде объяснили корректировку временным сокращением добычи нефти на месторождении Тенгиз в начале года после технологической аварии.

При этом аналитики считают, что влияние происшествия оказалось менее значительным, чем ожидалось. Уже во втором квартале добыча нефти начала постепенно восстанавливаться, поэтому прогноз был скорректирован всего на 0,2 процентного пункта.

Вместе с тем прогноз на 2027 год был улучшен — с 4,5% до 4,6%. Эксперты рассчитывают, что восстановление нефтедобычи и рост инвестиций со стороны квазигосударственного сектора поддержат экономическую активность.

Несырьевые отрасли продолжают расти

Несмотря на временные проблемы в нефтяной отрасли, экономика Казахстана сохраняет высокие темпы роста за счет других сфер.

По итогам первого квартала:

обрабатывающая промышленность выросла на 8,5% ;

; строительство — на 14,8% ;

; транспортная отрасль — на 12,8% в годовом выражении.

Именно устойчивое развитие несырьевого сектора позволило значительно смягчить последствия снижения нефтедобычи для экономики страны.

Прогноз по инфляции улучшили

Одновременно ЕФСР пересмотрел ожидания по инфляции. Если ранее прогнозировалось, что к концу 2026 года показатель составит 10,1%, то теперь он снижен до 9,8%.

Среди факторов, способствовавших замедлению роста цен, аналитики называют:

укрепление тенге в начале года;

действие моратория на повышение тарифов ЖКХ и цен на горюче-смазочные материалы;

расширение перечня социально значимых продовольственных товаров.

По итогам первого квартала годовая инфляция уже замедлилась до 8,9%.

В июне Национальный банк снизил базовую ставку до 17%, однако сохранил жесткую денежно-кредитную политику и дал понять, что дальнейшее смягчение будет происходить крайне осторожно.

Дополнительное влияние оказало ужесточение макропруденциальной политики, из-за которого темпы роста кредитования населения снизились до 18,3%.

Прогноз по тенге стал более оптимистичным

Фонд также улучшил прогноз по курсу национальной валюты.

Теперь ожидается, что средний курс в 2026 году составит 497 тенге за доллар, тогда как ранее прогнозировалось 531 тенге.

Укреплению национальной валюты способствовали:

продажи иностранной валюты из Национального фонда;

обязательная продажа части экспортной выручки компаниями квазигосударственного сектора;

рост международных резервов Казахстана;

укрепление реального эффективного курса тенге.

При этом прогноз по бюджетным показателям оставлен без изменений. В первом квартале объем трансфертов из Национального фонда сократился на 44,8%, а дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого благодаря увеличению налоговых поступлений.

Что может ускорить рост экономики

По оценке ЕФСР, риски для экономики Казахстана остаются преимущественно позитивными.

Ускорить рост ВВП способны:

дальнейшее увеличение добычи нефти;

активная реализация инвестиционной программы фонда «Самрук-Казына» , капитальные расходы которого в первом квартале выросли на 57% , достигнув 714,3 млрд тенге ;

, капитальные расходы которого в первом квартале выросли на , достигнув ; финансирование через холдинг «Байтерек», который уже предоставил около 3 трлн тенге поддержки при годовом плане в 8 трлн тенге.

В то же время аналитики предупреждают, что сохраняются риски ускорения инфляции. Они связаны с возможной отменой моратория на повышение тарифов ЖКХ и цен на горюче-смазочные материалы.

Прогнозы по другим странам региона

ЕФСР также обновил прогнозы экономического роста для других государств региона. По итогам 2026 года фонд ожидает рост ВВП:

России — 0,6% ;

; Армении — 5,5% ;

; Беларуси — 1,3% ;

; Кыргызстана — 8,5% ;

; Таджикистана — 7,1%.

По мнению аналитиков, замедление экономической активности в начале года было связано в основном с временными факторами. Уже во втором квартале признаки восстановления экономики наблюдаются как в Казахстане, так и в Беларуси.