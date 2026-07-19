Тенгиз изменил всё: одна авария переписала экономические перспективы Казахстана

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) ухудшил прогноз роста экономики Казахстана на 2026 год. Основной причиной стала временная остановка добычи нефти на месторождении Тенгиз после технологической аварии, однако ожидания по инфляции и курсу тенге, напротив, улучшились, сообщает Lada.kz.
ЕФСР пересмотрел прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2026 год, снизив его с 5,2% до 5%. В фонде объяснили корректировку временным сокращением добычи нефти на месторождении Тенгиз в начале года после технологической аварии.
При этом аналитики считают, что влияние происшествия оказалось менее значительным, чем ожидалось. Уже во втором квартале добыча нефти начала постепенно восстанавливаться, поэтому прогноз был скорректирован всего на 0,2 процентного пункта.
Вместе с тем прогноз на 2027 год был улучшен — с 4,5% до 4,6%. Эксперты рассчитывают, что восстановление нефтедобычи и рост инвестиций со стороны квазигосударственного сектора поддержат экономическую активность.
Несмотря на временные проблемы в нефтяной отрасли, экономика Казахстана сохраняет высокие темпы роста за счет других сфер.
По итогам первого квартала:
Именно устойчивое развитие несырьевого сектора позволило значительно смягчить последствия снижения нефтедобычи для экономики страны.
Одновременно ЕФСР пересмотрел ожидания по инфляции. Если ранее прогнозировалось, что к концу 2026 года показатель составит 10,1%, то теперь он снижен до 9,8%.
Среди факторов, способствовавших замедлению роста цен, аналитики называют:
По итогам первого квартала годовая инфляция уже замедлилась до 8,9%.
В июне Национальный банк снизил базовую ставку до 17%, однако сохранил жесткую денежно-кредитную политику и дал понять, что дальнейшее смягчение будет происходить крайне осторожно.
Дополнительное влияние оказало ужесточение макропруденциальной политики, из-за которого темпы роста кредитования населения снизились до 18,3%.
Фонд также улучшил прогноз по курсу национальной валюты.
Теперь ожидается, что средний курс в 2026 году составит 497 тенге за доллар, тогда как ранее прогнозировалось 531 тенге.
Укреплению национальной валюты способствовали:
При этом прогноз по бюджетным показателям оставлен без изменений. В первом квартале объем трансфертов из Национального фонда сократился на 44,8%, а дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого благодаря увеличению налоговых поступлений.
По оценке ЕФСР, риски для экономики Казахстана остаются преимущественно позитивными.
Ускорить рост ВВП способны:
В то же время аналитики предупреждают, что сохраняются риски ускорения инфляции. Они связаны с возможной отменой моратория на повышение тарифов ЖКХ и цен на горюче-смазочные материалы.
ЕФСР также обновил прогнозы экономического роста для других государств региона. По итогам 2026 года фонд ожидает рост ВВП:
По мнению аналитиков, замедление экономической активности в начале года было связано в основном с временными факторами. Уже во втором квартале признаки восстановления экономики наблюдаются как в Казахстане, так и в Беларуси.
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