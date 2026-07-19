Названа цена бензина, после которой в Казахстане начнут массово менять автомобили

Рост цен на топливо постепенно меняет поведение автомобилистов в Казахстане. По мнению эксперта нефтегазовой отрасли, при определенном уровне стоимости бензина жители страны начнут не только сокращать поездки, но и массово переходить на более экономичные автомобили, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Первые изменения начнутся уже при цене 300 тенге за литр

Казахстанский рынок топлива входит в период постепенного повышения цен. Несмотря на сохраняющееся государственное регулирование, разница в стоимости бензина по сравнению с соседними странами остается значительной, что продолжает оказывать давление на внутренний рынок.

Эксперт нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов считает, что изменения в поведении автомобилистов будут происходить поэтапно и зависеть не столько от самой цены топлива, сколько от уровня доходов населения.

По его словам, первым психологическим рубежом может стать стоимость бензина АИ-92 на уровне около 300 тенге за литр. При такой цене многие владельцы автомобилей начнут экономить на поездках, тщательнее планировать маршруты и реже пользоваться личным транспортом.

По словам специалиста, подобная тенденция уже наблюдается среди жителей Алматы.

После 400 тенге начнется смена автомобилей

Если стоимость АИ-92 закрепится выше 400 тенге за литр, последствия окажутся более масштабными.

По прогнозу Исмаилова, уже через один-два года владельцы автомобилей начнут активнее выбирать машины с меньшим расходом топлива, а также гибридные модели. Постепенно спрос на автомобили с крупными двигателями будет снижаться.

Эксперт отмечает, что полное обновление автопарка — процесс небыстрый. На структурную смену предпочтений автомобилистов потребуется от трех до пяти лет.

Резкого скачка цен пока не ожидается

В краткосрочной перспективе специалист не прогнозирует резкого удорожания бензина.

По его мнению, государство продолжит контролировать ситуацию, чтобы избежать ценового шока для населения. Вместо этого рынок, вероятнее всего, сохранит нынешний сценарий постепенного, «ползучего» роста стоимости топлива.

При этом фундаментальная проблема никуда не исчезла — разрыв цен между Казахстаном и соседними рынками, особенно российским, по-прежнему остается существенным.

Летом возможны проблемы с авиатопливом

Отдельное внимание эксперт уделил ситуации на рынке авиационного топлива.

По его оценке, наиболее напряженный период может прийтись на середину лета, когда снижение запасов авиатоплива совпадет с проведением ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

Вместе с тем Исмаилов считает, что главным фактором, влияющим на стоимость авиабилетов, останутся высокий спрос на перевозки и ограниченное предложение со стороны авиакомпаний, а не возможный дефицит топлива.