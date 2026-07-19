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19.07.2026, 18:20

Продажу билетов на концерт Канье Уэста в Алматы отложили после спора вокруг стадиона

Новости Казахстана 0 1 275

Старт продаж билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Алматы перенесли на один день. Решение было принято после заявления футбольного клуба «Кайрат», который напомнил о запланированных матчах на Центральном стадионе, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: hollywoodreporter.com
Фото: hollywoodreporter.com

Продажу билетов перенесли на сутки

Организаторы концерта Ye — компании First Media Group и Freedom Holding — сообщили о переносе старта продаж билетов. Если ранее эксклюзивная предпродажа должна была начаться 20 июля, то теперь она стартует 21 июля в 12:00.

При этом дата и место проведения самого концерта остаются прежними. Выступление американского исполнителя состоится 14 августа на Центральном стадионе Алматы.

Предпродажа будет доступна пользователям приложения Freedom с 21 по 22 июля, после чего приобрести билеты смогут все желающие на сайте Ticketon.kz — начиная с 23 июля.

Почему возник перенос

Решение было принято после обращения футбольного клуба «Кайрат». В клубе заявили, что проведение концерта на Центральном стадионе необходимо согласовать, поскольку в августе арена уже задействована под футбольные матчи.

В «Кайрате» напомнили, что домашние встречи команды запланированы на 8 и 15 августа, а также не исключено проведение матчей в период с 11 по 13 августа.

Организаторы концерта подчеркнули, что ведут переговоры с клубом и рассчитывают найти компромисс.

«"Кайрат" — это команда, которую мы всей душой поддерживаем и которой восхищаемся. Поэтому в настоящее время мы ведем конструктивный диалог, чтобы найти наиболее подходящее решение», — говорится в сообщении организаторов.

Концерт состоится впервые

Если планы не изменятся, выступление Ye станет первым большим сольным концертом музыканта в Алматы.

При этом исполнитель уже приезжал в город ранее. В августе 2013 года он выступил на закрытой свадьбе Айсултана Назарбаева — внука первого президента Казахстана — в гостинице Royal Tulip. По данным казахстанских СМИ, гонорар артиста тогда составил около 3 миллионов долларов.

Кто такой Ye

Ye — официальное сценическое и юридическое имя американского рэпера, продюсера и дизайнера, ранее известного как Канье Уэст. Музыкант начал использовать псевдоним Ye задолго до смены документов, а в 2021 году официально изменил имя.

Исполнитель считается одной из самых влиятельных фигур современной музыкальной индустрии. Его творчество объединяет элементы рэпа, соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.

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