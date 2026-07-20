«Деньги не вернем»: когда такие слова незаконны в Казахстане

В Казахстане вернуть аванс, предоплату или деньги за бронь можно, но далеко не всегда. Все зависит от условий договора, вида платежа и причины отказа от услуги. Разбираемся, в каких случаях исполнитель обязан вернуть деньги, а когда вправе удержать часть суммы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinfom.

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Когда предоплата считается законной

Предварительная оплата товаров и услуг в Казахстане полностью соответствует законодательству. Согласно Гражданскому кодексу, стороны самостоятельно определяют условия договора, включая размер предоплаты — она может составлять как часть стоимости, так и всю сумму.

При этом до оплаты исполнитель обязан заранее сообщить клиенту стоимость, назначение платежа и правила его возврата. Если о том, что бронь является «невозвратной», покупатель узнает только после отмены заказа, такое условие нельзя считать законно согласованным.

Когда аванс и предоплату обязаны вернуть

Аванс или предоплата засчитываются в стоимость будущей услуги или товара. Если клиент решил отказаться от услуги, он имеет на это право, однако обязан компенсировать исполнителю только те расходы, которые тот уже фактически понес.

Например, если ресторан заранее закупил продукты специально под заказанный банкет и может подтвердить эти расходы документами, он вправе удержать соответствующую сумму. Остальные деньги должны быть возвращены клиенту.

При этом исполнитель обязан доказать свои затраты. Предполагаемая прибыль или аргументы о том, что место мог занять другой клиент, расходами не считаются.

Если речь идет о покупке товара, который был полностью или частично оплачен заранее, но продавец не передал его в установленный срок, покупатель вправе потребовать либо передачу товара, либо полный возврат денег. В некоторых случаях закон также предусматривает выплату неустойки.

Когда задаток можно потерять

Совсем иначе действует задаток.

В отличие от обычной предоплаты, задаток служит гарантией исполнения обязательств. Для его оформления необходимо письменное соглашение, в котором прямо указано, что внесенная сумма является именно задатком.

При этом письменной формой могут считаться не только бумажные документы, но и электронная переписка, если из нее ясно следует, что стороны договорились именно о задатке.

Если сделка сорвалась по вине клиента, внесенный задаток остается у исполнителя. Если виноват исполнитель, он обязан вернуть деньги в двойном размере. Если же договор прекращается по взаимному согласию или по причинам, не зависящим от сторон, задаток возвращается.

Что означает плата за бронь

Само по себе бронирование не считается отдельным видом платежа.

Если деньги за бронь впоследствии входят в стоимость проживания, посещения ресторана или другой услуги, то фактически они являются обычной предоплатой.

Если же стороны отдельно договорились оплачивать именно услугу резервирования, тогда необходимо определить, была ли эта услуга оказана. После отмены заказа исполнитель не может задним числом назвать обычную предоплату «платой за бронь», чтобы избежать возврата денег.

Кроме того, законодательство запрещает включать в договор условия, которые автоматически лишают потребителя права на возврат средств за неполученную услугу. Исключения предусмотрены только для отдельных случаев, например невозвратных авиабилетов и некоторых туристических услуг.

Отмена заказа и неявка — разные ситуации

Юристы обращают внимание, что отказ от услуги заранее и неявка без предупреждения оцениваются по-разному.

Если клиент своевременно сообщил об отмене, исполнитель вправе удержать только подтвержденные расходы.

Если же заказчик вовсе не пришел и из-за этого услугу невозможно было оказать, исполнитель может потребовать оплату полностью, однако ему придется доказать, что он действительно был готов выполнить заказ, а услуга сорвалась исключительно по вине клиента.

Особые правила для индивидуальных заказов и туров

При изготовлении вещей по индивидуальному заказу — например, мебели, одежды или праздничного торта — заказчик может отказаться от работы до ее завершения. Однако ему придется оплатить уже выполненную часть работы и подтвержденные расходы исполнителя. Оставшаяся сумма подлежит возврату.

Отдельные правила действуют и при покупке туристических путевок. Турист вправе отказаться от поездки до ее начала, однако туроператор может удержать только фактически понесенные расходы, например стоимость уже выкупленных билетов или оплаченного проживания, если сможет подтвердить их документально.

Что делать, если деньги не возвращают

Если исполнитель отказался возвращать деньги, специалисты рекомендуют направить письменную претензию, указав сведения о заказе, дату оплаты, сумму и банковские реквизиты для возврата.

Также стоит потребовать расчет удержанной суммы и документы, подтверждающие расходы. Необходимо сохранить чек, квитанцию о переводе, переписку, подтверждение бронирования и условия возврата, действовавшие на момент оплаты.

По закону предприниматель обязан предоставить мотивированный письменный ответ в течение десяти календарных дней.

Если ответа не последовало либо в возврате средств необоснованно отказали, потребитель может обратиться в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей через сервис E-Өтініш, а при необходимости — защищать свои права в суде.