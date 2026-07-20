Что делают с педофилами после выхода из тюрьмы в Казахстане: неожиданные детали

В Казахстане химическая кастрация применяется к осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей с 2018 года. После изменений в законодательстве процедуру начинают проводить за шесть месяцев до освобождения, а после выхода на свободу такие лица остаются под пожизненным контролем полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Коллаж: CENTRAL MEDIA NEWS

В Казахстане продолжают применять химическую кастрацию в отношении лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С 2018 года такая мера действует по решению суда, а после изменений законодательства с 2025 года специальные инъекции начинают вводить за полгода до окончания срока наказания.

О том, как организована эта процедура, а также о содержании осужденных и контроле после их освобождения, агентству Kazinform рассказала начальник отдела Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Анара Уалиева.

Сколько осужденных содержатся в колониях

По данным ДУИС, в учреждениях Павлодарской области сейчас находятся 136 человек, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. Среди них есть как получившие длительные сроки заключения — от 15 до 20 лет, так и приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Как отметила Анара Уалиева, число таких осужденных постепенно растет после ужесточения наказания за подобные преступления. При этом каждая колония имеет установленный лимит содержания заключенных, поэтому некоторые осужденные ожидают этапирования в специализированные учреждения.

Как содержат осужденных за преступления против детей

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, администрация учреждений обязана обеспечить безопасность всех заключенных.

Осужденные за педофилию находятся под постоянным наблюдением. Сразу после прибытия их ставят на профилактический учет, с ними работают психологи и сотрудники администрации.

По словам представителя ДУИС, среди других заключенных нередко встречаются люди, резко осуждающие подобные преступления, поэтому существует риск попыток самосуда. Однако администрация обязана не допустить насилия внутри исправительных учреждений.

Если осужденный соблюдает режим, выполняет требования администрации и добросовестно трудится, он содержится на общих условиях, как и остальные заключенные.

Почему химическую кастрацию проводят только перед освобождением

Согласно действующим правилам, примерно за шесть месяцев до окончания срока наказания сотрудники учреждения готовят необходимые документы и направляют их в суд для принятия решения о применении химической кастрации.

Как пояснила Анара Уалиева, проводить процедуру во время всего срока заключения нецелесообразно.

По ее словам, в местах лишения свободы у таких осужденных отсутствует возможность совершить аналогичное преступление, поэтому необходимость в инъекциях возникает именно перед возвращением человека в общество.

Представитель ДУИС также отметила, что положительная характеристика в колонии не означает полного устранения риска повторного преступления после освобождения.

Что происходит после выхода на свободу

После освобождения бывшие осужденные продолжают находиться под контролем государства.

В частности:

они состоят на пожизненном профилактическом учете у участкового инспектора полиции;

находятся под наблюдением медицинских специалистов;

проходят повторные процедуры химической кастрации, поскольку действие препарата ограничено по времени и требует регулярного введения.

Таким образом, контроль продолжается и после отбытия основного наказания.

Что с пожизненно осужденными

В Казахстане лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, сохраняют право обратиться за условно-досрочным освобождением после отбытия установленной законом части наказания.

Однако, как отметили в ДУИС, в отношении осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей подобных случаев пока не было, поскольку норма о пожизненном лишении свободы для этой категории преступлений действует сравнительно недавно.

Кроме того, остается открытым вопрос, какой орган будет осуществлять пожизненный контроль за такими лицами в случае их возможного освобождения — служба пробации или участковые инспекторы полиции.