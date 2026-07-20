Что будет с пенсионными деньгами казахстанцев после перевода в страховую компанию

После повышения порогов минимальной достаточности пенсионный аннуитет стал одним из самых востребованных способов использования пенсионных накоплений в Казахстане. В ЕНПФ рассказали, кому доступен этот инструмент, чем отличаются виды аннуитета и какие нюансы важно учитывать перед заключением договора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Пенсионный аннуитет представляет собой договор между вкладчиком и страховой компанией, по которому пенсионные накопления переводятся страховщику, а взамен человек получает пожизненные ежемесячные выплаты.
Сегодня казахстанцы могут выбрать один из трех вариантов получения пенсионных средств:
Именно для получения выплат через страховую организацию заключается договор пенсионного аннуитета.
В ЕНПФ выделяют два вида пенсионного аннуитета — немедленный и отложенный.
Этот вариант предполагает, что выплаты начинаются сразу после оформления договора. Однако воспользоваться им можно только при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений.
Заключить договор могут:
При этом с 1 января 2028 года возраст для женщин начнет постепенно увеличиваться и к 2031 году достигнет 55 лет.
Для работников вредных и опасных производств предусмотрены более льготные условия. Если обязательные профессиональные пенсионные взносы перечислялись не менее 60 месяцев, оформить аннуитет можно уже с 50-летнего возраста.
Этот вариант позволяет заранее заключить договор, а получать выплаты спустя несколько лет.
Оформить его можно:
При этом сами выплаты начнутся позднее:
По данным ЕНПФ, интерес к пенсионным аннуитетам заметно вырос.
Если в 2024 году фонд исполнил 62 592 заявления на перевод пенсионных накоплений в страховые организации на сумму более 394,5 млрд тенге, то уже в 2025 году количество заявлений увеличилось до 91 238, а объем переводов достиг около 427 млрд тенге.
Рост продолжился и в текущем году. С 1 января по 1 июня 2026 года в страховые компании было переведено пенсионных накоплений по 45 843 заявлениям на общую сумму 199,91 млрд тенге.
Особенно заметной динамика стала после повышения порогов минимальной достаточности.
Так, с 5 по 15 июня 2026 года, сразу после вступления новых правил в силу, было оформлено 6 345 переводов на сумму 34,02 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период мая было проведено 2 984 перевода на 12,07 млрд тенге.
Таким образом, количество переводов выросло более чем в два раза, а общий объем средств, направленных в страховые компании, увеличился почти втрое.
В ЕНПФ обращают внимание, что после подписания договора полностью вернуть пенсионные накопления обратно в фонд невозможно.
Однако законодательство позволяет изменить условия договора. Сделать это можно не ранее чем через два года после его заключения.
В этом случае гражданин вправе обратиться в страховую компанию с заявлением об уменьшении размера будущих страховых выплат. Часть страховой премии может быть возвращена обратно в ЕНПФ.
При этом вернуть удастся не всю сумму. В страховой компании обязательно должна остаться сумма, достаточная для обеспечения пожизненной выплаты в размере не менее 70% прожиточного минимума, действующего на момент изменения условий договора.
Специалисты фонда подчеркивают, что универсального решения не существует. Выбор между выплатами напрямую из ЕНПФ и пенсионным аннуитетом зависит от возраста человека, размера накоплений, финансовых планов и отношения к возможным рискам.
Перед заключением договора вкладчикам рекомендуют:
Для предварительных расчетов можно воспользоваться пенсионным калькулятором ЕНПФ. Сервис позволяет оценить размер будущей пенсии, а также сравнить выплаты по пенсионному аннуитету с выплатами, которые можно получать непосредственно из фонда.
В ЕНПФ напоминают, что при выборе способа использования пенсионных накоплений важно учитывать не только текущие финансовые возможности, но и долгосрочные жизненные планы.
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