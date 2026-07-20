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20.07.2026, 08:29

Что будет с пенсионными деньгами казахстанцев после перевода в страховую компанию

Новости Казахстана 0 2 218

После повышения порогов минимальной достаточности пенсионный аннуитет стал одним из самых востребованных способов использования пенсионных накоплений в Казахстане. В ЕНПФ рассказали, кому доступен этот инструмент, чем отличаются виды аннуитета и какие нюансы важно учитывать перед заключением договора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: kt.kz
Фото: kt.kz

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет представляет собой договор между вкладчиком и страховой компанией, по которому пенсионные накопления переводятся страховщику, а взамен человек получает пожизненные ежемесячные выплаты.

Сегодня казахстанцы могут выбрать один из трех вариантов получения пенсионных средств:

  • получать выплаты непосредственно из ЕНПФ до полного использования накоплений;
  • полностью или частично перевести деньги в страховую компанию и оформить пожизненные выплаты;
  • использовать комбинированный вариант, совмещая оба механизма.

Именно для получения выплат через страховую организацию заключается договор пенсионного аннуитета.

Какие бывают пенсионные аннуитеты

В ЕНПФ выделяют два вида пенсионного аннуитета — немедленный и отложенный.

Немедленный аннуитет

Этот вариант предполагает, что выплаты начинаются сразу после оформления договора. Однако воспользоваться им можно только при наличии достаточной суммы пенсионных накоплений.

Заключить договор могут:

  • мужчины — с 55 лет;
  • женщины — с 53 лет.

При этом с 1 января 2028 года возраст для женщин начнет постепенно увеличиваться и к 2031 году достигнет 55 лет.

Для работников вредных и опасных производств предусмотрены более льготные условия. Если обязательные профессиональные пенсионные взносы перечислялись не менее 60 месяцев, оформить аннуитет можно уже с 50-летнего возраста.

Отложенный аннуитет

Этот вариант позволяет заранее заключить договор, а получать выплаты спустя несколько лет.

Оформить его можно:

  • с 45 лет — при наличии достаточных пенсионных накоплений;
  • с 40 лет — работникам вредных производств, если обязательные профессиональные пенсионные взносы перечислялись не менее пяти лет.

При этом сами выплаты начнутся позднее:

  • с 55 лет — для мужчин;
  • с 53 лет — для женщин (с учетом последующего повышения пенсионного возраста);
  • с 50 лет — для работников вредных и опасных производств.

Казахстанцы все чаще выбирают аннуитет

По данным ЕНПФ, интерес к пенсионным аннуитетам заметно вырос.

Если в 2024 году фонд исполнил 62 592 заявления на перевод пенсионных накоплений в страховые организации на сумму более 394,5 млрд тенге, то уже в 2025 году количество заявлений увеличилось до 91 238, а объем переводов достиг около 427 млрд тенге.

Рост продолжился и в текущем году. С 1 января по 1 июня 2026 года в страховые компании было переведено пенсионных накоплений по 45 843 заявлениям на общую сумму 199,91 млрд тенге.

Особенно заметной динамика стала после повышения порогов минимальной достаточности.

Так, с 5 по 15 июня 2026 года, сразу после вступления новых правил в силу, было оформлено 6 345 переводов на сумму 34,02 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период мая было проведено 2 984 перевода на 12,07 млрд тенге.

Таким образом, количество переводов выросло более чем в два раза, а общий объем средств, направленных в страховые компании, увеличился почти втрое.

Можно ли вернуть деньги обратно в ЕНПФ

В ЕНПФ обращают внимание, что после подписания договора полностью вернуть пенсионные накопления обратно в фонд невозможно.

Однако законодательство позволяет изменить условия договора. Сделать это можно не ранее чем через два года после его заключения.

В этом случае гражданин вправе обратиться в страховую компанию с заявлением об уменьшении размера будущих страховых выплат. Часть страховой премии может быть возвращена обратно в ЕНПФ.

При этом вернуть удастся не всю сумму. В страховой компании обязательно должна остаться сумма, достаточная для обеспечения пожизненной выплаты в размере не менее 70% прожиточного минимума, действующего на момент изменения условий договора.

Что рекомендуют в ЕНПФ

Специалисты фонда подчеркивают, что универсального решения не существует. Выбор между выплатами напрямую из ЕНПФ и пенсионным аннуитетом зависит от возраста человека, размера накоплений, финансовых планов и отношения к возможным рискам.

Перед заключением договора вкладчикам рекомендуют:

  • сравнить условия нескольких страховых компаний;
  • изучить их финансовые показатели и надежность;
  • оценить будущие потребности в доходе после выхода на пенсию;
  • сопоставить размер предполагаемых выплат по разным вариантам.

Для предварительных расчетов можно воспользоваться пенсионным калькулятором ЕНПФ. Сервис позволяет оценить размер будущей пенсии, а также сравнить выплаты по пенсионному аннуитету с выплатами, которые можно получать непосредственно из фонда.

В ЕНПФ напоминают, что при выборе способа использования пенсионных накоплений важно учитывать не только текущие финансовые возможности, но и долгосрочные жизненные планы.

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