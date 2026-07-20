С 22 июля между Казахстаном и Грузией заработают новые правила: что изменится

С 22 июля Казахстан и Грузия в тестовом режиме начнут обмениваться разрешениями для международных автоперевозок в электронном формате. Новый механизм должен сократить бюрократические процедуры, ускорить оформление документов и повысить прозрачность перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

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Казахстан и Грузия переходят на электронные разрешения

Казахстан и Грузия запускают электронный обмен разрешениями для международных автомобильных перевозчиков. Пилотный проект стартует 22 июля и будет работать через цифровую систему e-Permit.

Соответствующее решение было принято по итогам очередного заседания Казахстанско-Грузинской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, которое прошло в Астане.

Как изменится оформление перевозок

В Министерстве транспорта Казахстана отмечают, что переход на электронный документооборот позволит значительно упростить работу перевозчиков.

Ожидается, что внедрение системы e-Permit:

сократит количество административных процедур;

сделает процесс выдачи разрешений более прозрачным;

ускорит оформление международных автомобильных перевозок.

Кроме того, стороны подтвердили готовность полностью отказаться от ограничений по количеству разрешений после окончательного перехода на электронный формат. В перспективе планируется установить безлимитную квоту на выдачу разрешений.

Квоты на перевозки увеличили

Во время заседания участники также обсудили развитие двусторонних и транзитных грузоперевозок. Было отмечено, что объемы перевозок между странами продолжают расти, а Казахстан и Грузия сохраняют важную роль в международных транспортных коридорах.

По итогам переговоров принято решение дополнительно обменяться 6 тысячами разрешений на 2026 год.

Кроме того, стороны предварительно согласовали квоту на 2027 год в размере 20 500 разрешений. Это на 6 тысяч больше, чем предусматривалось ранее.

В Министерстве транспорта считают, что увеличение количества разрешений позволит удовлетворить растущий спрос на международные автомобильные перевозки, а также будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Грузией.