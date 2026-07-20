После критики правительства КТЖ возглавил новый руководитель

В Казахстане назначили нового председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы». Компанию возглавил Елжас Отыншиев, ранее входивший в состав правления АО «Самрук-Қазына» и совета директоров национального железнодорожного перевозчика, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы "Самрук-Қазына"

Елжас Отыншиев официально возглавил КТЖ

АО «Самрук-Қазына» объявило о назначении Елжаса Отыншиева председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Кадровое решение принято спустя несколько недель после ухода с должности прежнего руководителя компании Талгата Алдыбергенова. После его отставки обязанности главы КТЖ временно исполнял другой руководитель.

Назначение произошло после критики работы компании

На прошлой неделе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что положение национального железнодорожного перевозчика остается сложным. По его словам, в деятельности компании накопилось немало проблем, поэтому потребовались кадровые решения.

Глава правительства подчеркнул, что ситуацию в КТЖ необходимо исправить и повысить эффективность работы компании.

Что известно о новом руководителе

Елжас Отыншиев получил высшее образование в Московском физико-техническом институте, где окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Общая и прикладная физика».

Карьеру начал в 2007 году в московском офисе международной консалтинговой компании Ernst & Young, где работал консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок.

С 2009 по 2019 год занимал различные должности в АО «Самрук-Қазына» и дочерних структурах фонда.

В 2021–2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где отвечал за управление инвестиционным портфелем.

Опыт работы с активами КТЖ

С апреля 2023 года Елжас Отыншиев занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО «Самрук-Қазына».

В этой должности он курировал деятельность портфельных компаний фонда, работающих в нефтегазовой, железнодорожной, горнорудной и других ключевых отраслях экономики.

Кроме того, с февраля 2024 года Отыншиев входит в совет директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы», что позволило ему напрямую участвовать в принятии стратегических решений компании еще до назначения председателем правления.

Государственная награда

В 2023 году Елжас Отыншиев был удостоен государственной награды Республики Казахстан — медали «Ерен еңбегі үшін».