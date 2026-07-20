Ваши расходы расскажут больше, чем декларация: как налоговая проверяет доходы казахстанцев

Несмотря на отмену всеобщего декларирования, налоговые органы Казахстана продолжают получать большой объем информации о доходах и расходах граждан. Это стало возможным благодаря системе Smart Data Finance, которая анализирует данные из десятков источников и помогает выявлять несоответствие между доходами и уровнем расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: smi24.kz

Как работает система Smart Data Finance

Отмена всеобщего декларирования не означает, что государство перестало контролировать финансовые операции граждан. По словам экспертов, в Казахстане уже действует система Smart Data Finance, которая аккумулирует сведения о физических лицах и компаниях, позволяя налоговым органам анализировать их финансовую активность.

Как рассказал эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев в эфире YouTube-канала «Бизнес-Ниндзя», система фактически формирует цифровое досье на каждого гражданина и каждый бизнес. В нем содержится информация о доходах, расходах и других финансовых операциях.

На основе этих данных налоговые органы могут косвенно определить реальные доходы человека, сопоставив их с уровнем его расходов.

Информация поступает из десятков источников

По словам эксперта, Smart Data Finance анализирует не только сведения о покупке недвижимости или автомобилей. Система получает информацию более чем из 74 различных источников.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, что Smart Data Finance объединяет 13 функциональных подсистем, 107 интеграций с внутренними и внешними информационными системами, а также 12 сервисов передачи данных. К ним подключены 36 государственных органов, банки второго уровня и другие организации.

Как отметил Дмитрий Казанцев, система проводит глубокий анализ финансового поведения граждан. По его словам, в число источников данных включены даже букмекерские компании, что позволяет учитывать расходы на азартные игры.

Эксперт утверждает, что ежемесячно Smart Data Finance формирует свыше 500 аналитических отчетов, отражающих финансовую активность каждого гражданина Казахстана.

Блогеры стали одним из первых примеров применения системы

По мнению Дмитрия Казанцева, возможности Smart Data Finance уже проверялись на практике во время массовой рассылки налоговых уведомлений казахстанским блогерам.

Эксперт считает, что тогда основной задачей налоговых органов было не столько взыскание дополнительных налогов, сколько проверка того, как граждане смогут подтвердить происхождение своих доходов.

В качестве примера он привел случаи, когда публичные личности объясняли поступления наличных через банкоматы тем, что самостоятельно вносили деньги на свои счета, а не получали доход.

Почему изменились правила хранения данных

По словам эксперта, ранее банки не были обязаны хранить записи с камер видеонаблюдения, установленных возле банкоматов, поэтому проверить подобные объяснения было затруднительно.

Позже законодательство изменилось: теперь такие операции фиксируются, а видеозаписи должны храниться не менее 180 дней.

Дмитрий Казанцев считает, что благодаря подобным изменениям государственные органы постепенно устраняют пробелы в системе контроля. По его мнению, развитие Smart Data Finance значительно усложняет сокрытие доходов и делает финансовую деятельность граждан более прозрачной для налоговых органов.