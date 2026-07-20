В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод: что изменится на рынке топлива

Казахстан приступает к масштабному расширению нефтеперерабатывающей отрасли. Власти намерены увеличить мощности трех действующих НПЗ и прорабатывают строительство нового завода, что должно укрепить топливную безопасность страны и обеспечить растущий внутренний спрос, сообщает Lada.kz.

Фото: "КазМунайГаз"

Правительство Казахстана объявило о начале масштабной программы по развитию нефтеперерабатывающей отрасли. Она предусматривает расширение трех действующих нефтеперерабатывающих заводов, а также проработку проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год.

Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе правительства.

Почему Казахстан увеличивает переработку нефти

Несмотря на то что Казахстан остается одним из крупнейших производителей нефти в регионе, внутреннее потребление нефтепродуктов продолжает расти. В связи с этим государство делает ставку не только на увеличение объемов добычи, но и на развитие собственной переработки.

Такой подход позволит снизить зависимость от импорта отдельных видов топлива во время плановых ремонтов предприятий, а также обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензином, дизельным топливом и другой продукцией.

Какие нефтеперерабатывающие заводы расширят

В рамках программы планируется значительно увеличить производственные мощности трех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Так, мощность Павлодарского нефтеперерабатывающего завода вырастет с 5,5 до 9 млн тонн нефти в год.

Шымкентский НПЗ после модернизации сможет перерабатывать уже 12 млн тонн нефти ежегодно вместо нынешних 6 млн тонн.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод увеличит мощности с 5,5 до 6,7 млн тонн в год.

В Казахстане появится новый НПЗ

Одновременно правительство приступило к проработке проекта строительства нового нефтеперерабатывающего завода производительностью 10 млн тонн нефти в год.

Пока не сообщается, где именно планируется разместить предприятие и в какие сроки может начаться его строительство.

Что говорят о добыче нефти и газа

По данным правительства, по итогам 2025 года добыча нефти в Казахстане выросла на 13,5% и достигла 99,6 млн тонн. В 2026 году прогнозируется добыча на уровне 98 млн тонн.

За первое полугодие текущего года в стране уже добыли 45,7 млн тонн нефти, а объем ее переработки приблизился к 9 млн тонн.

Положительная динамика сохраняется и в газовой отрасли. По итогам прошлого года добыча природного газа увеличилась на 15% — до 68,2 млрд кубометров. За январь-июнь 2026 года в Казахстане уже добыто 31,9 млрд кубометров газа. Кроме того, к концу года уровень газификации населенных пунктов планируется довести до 64,3%.

Почему это важно

Расширение нефтеперерабатывающих мощностей происходит на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке России. В последние месяцы российские НПЗ столкнулись со снижением объемов переработки из-за повреждений ряда предприятий и внеплановых остановок, что привело к дефициту топлива на внутреннем рынке.

Для стабилизации ситуации российские власти ограничили экспорт отдельных нефтепродуктов. Кроме того, в июне, по данным Reuters, обсуждалась возможность закупки около 50 тыс. тонн бензина марки АИ-92 у Казахстана для покрытия внутреннего дефицита.

На этом фоне увеличение собственных перерабатывающих мощностей приобретает для Казахстана особое значение. Реализация проектов позволит повысить устойчивость внутреннего рынка, увеличить выпуск бензина, дизельного топлива и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также сформировать дополнительный резерв на случай роста спроса или перебоев с поставками в регионе.

В правительстве также подчеркнули, что все планово-предупредительные ремонты на действующих нефтеперерабатывающих заводах проводятся в соответствии с утвержденным графиком.