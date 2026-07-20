18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.28
537.53
5.99
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.07.2026, 11:09

В Казахстане построят новый нефтеперерабатывающий завод: что изменится на рынке топлива

Новости Казахстана 0 3 926

Казахстан приступает к масштабному расширению нефтеперерабатывающей отрасли. Власти намерены увеличить мощности трех действующих НПЗ и прорабатывают строительство нового завода, что должно укрепить топливную безопасность страны и обеспечить растущий внутренний спрос, сообщает Lada.kz. 

Фото: "КазМунайГаз"
Фото: "КазМунайГаз"

Правительство Казахстана объявило о начале масштабной программы по развитию нефтеперерабатывающей отрасли. Она предусматривает расширение трех действующих нефтеперерабатывающих заводов, а также проработку проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в год.

Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе правительства.

Почему Казахстан увеличивает переработку нефти

Несмотря на то что Казахстан остается одним из крупнейших производителей нефти в регионе, внутреннее потребление нефтепродуктов продолжает расти. В связи с этим государство делает ставку не только на увеличение объемов добычи, но и на развитие собственной переработки.

Такой подход позволит снизить зависимость от импорта отдельных видов топлива во время плановых ремонтов предприятий, а также обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензином, дизельным топливом и другой продукцией.

Какие нефтеперерабатывающие заводы расширят

В рамках программы планируется значительно увеличить производственные мощности трех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Так, мощность Павлодарского нефтеперерабатывающего завода вырастет с 5,5 до 9 млн тонн нефти в год.

Шымкентский НПЗ после модернизации сможет перерабатывать уже 12 млн тонн нефти ежегодно вместо нынешних 6 млн тонн.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод увеличит мощности с 5,5 до 6,7 млн тонн в год.

В Казахстане появится новый НПЗ

Одновременно правительство приступило к проработке проекта строительства нового нефтеперерабатывающего завода производительностью 10 млн тонн нефти в год.

Пока не сообщается, где именно планируется разместить предприятие и в какие сроки может начаться его строительство.

Что говорят о добыче нефти и газа

По данным правительства, по итогам 2025 года добыча нефти в Казахстане выросла на 13,5% и достигла 99,6 млн тонн. В 2026 году прогнозируется добыча на уровне 98 млн тонн.

За первое полугодие текущего года в стране уже добыли 45,7 млн тонн нефти, а объем ее переработки приблизился к 9 млн тонн.

Положительная динамика сохраняется и в газовой отрасли. По итогам прошлого года добыча природного газа увеличилась на 15% — до 68,2 млрд кубометров. За январь-июнь 2026 года в Казахстане уже добыто 31,9 млрд кубометров газа. Кроме того, к концу года уровень газификации населенных пунктов планируется довести до 64,3%.

Почему это важно

Расширение нефтеперерабатывающих мощностей происходит на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке России. В последние месяцы российские НПЗ столкнулись со снижением объемов переработки из-за повреждений ряда предприятий и внеплановых остановок, что привело к дефициту топлива на внутреннем рынке.

Для стабилизации ситуации российские власти ограничили экспорт отдельных нефтепродуктов. Кроме того, в июне, по данным Reuters, обсуждалась возможность закупки около 50 тыс. тонн бензина марки АИ-92 у Казахстана для покрытия внутреннего дефицита.

На этом фоне увеличение собственных перерабатывающих мощностей приобретает для Казахстана особое значение. Реализация проектов позволит повысить устойчивость внутреннего рынка, увеличить выпуск бензина, дизельного топлива и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также сформировать дополнительный резерв на случай роста спроса или перебоев с поставками в регионе.

В правительстве также подчеркнули, что все планово-предупредительные ремонты на действующих нефтеперерабатывающих заводах проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

14
2
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь