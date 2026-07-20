Не оставляйте смартфон без присмотра: в Казахстане раскрыли, как во время застолий крадут деньги

Дружеское застолье в Актюбинской области закончилось потерей крупной суммы денег и уголовным делом. Пока владелец телефона отвлекся, его знакомый перевел на свой счет 1 миллион тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Актюбинской области полицейские расследуют кражу денежных средств, произошедшую во время совместного застолья с употреблением алкоголя.
По данным департамента полиции региона, 41-летний местный житель воспользовался моментом, когда владелец смартфона был занят общением. Мужчина незаметно взял чужой мобильный телефон, открыл банковское приложение и перевел на свой банковский счет 1 миллион тенге.
Потерпевший обнаружил исчезновение денег лишь через несколько дней, когда решил проверить историю банковских операций. Увидев перевод, которого он не совершал, мужчина обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и доставили его в отдел.
Во время допроса мужчина признал свою причастность к произошедшему. По его словам, похищенные денежные средства он уже успел потратить на личные нужды.
По факту кражи проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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