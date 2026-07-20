Казахстанцев предупредили о длительном отключении телевидения и радио

22 июля в Казахстане временно приостановят теле- и радиовещание. Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами, которые проведет АО «Казтелерадио», сообщает Lada.kz.

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По всей стране временно отключат теле- и радиовещание

Жителей Казахстана предупредили о временном прекращении трансляции телевизионных каналов и радиостанций. Плановые профилактические работы пройдут 22 июля 2026 года.

Как сообщили в АО «Казтелерадио», вещание будет приостановлено с 03:00 до 17:00 по времени Астаны. В течение этого периода пользователи могут столкнуться с отсутствием сигнала.

Какие сервисы затронет отключение

Профилактические работы коснутся всех основных способов распространения теле- и радиосигнала. В частности, временно будет недоступно:

спутниковое телевидение;

цифровое эфирное телевидение;

аналоговое телевидение;

радиовещание.

Ограничения будут действовать на всей территории Казахстана.

Для чего проводят профилактику

В «Казтелерадио» пояснили, что работы выполняются в плановом порядке и необходимы для поддержания надежной работы телерадиосетей.

«Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем», — сообщили в компании.

После завершения технических мероприятий трансляция телеканалов и радиостанций будет полностью восстановлена в штатном режиме. В компании также принесли извинения телезрителям и радиослушателям за временные неудобства.