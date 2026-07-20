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20.07.2026, 13:28

Компенсацию отменят, госгарантии сохранят: что изменится для пенсионных накоплений казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 918

В Казахстане изменится порядок защиты пенсионных накоплений. Государство сохранит гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов, однако от единовременной компенсации инфляции при выходе на пенсию планируют отказаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему отменяют компенсацию

Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило предстоящие изменения в пенсионной системе. В ведомстве сообщили, что с 2027 года будет оптимизирована бюджетная программа, предусматривавшая единовременную выплату разницы между уровнем инфляции и доходностью пенсионных накоплений для граждан, выходящих на пенсию.

Как пояснили в министерстве, решение связано с проводимой реформой пенсионной системы. Власти намерены сделать ее более гибкой, профессиональной и ориентированной на получение долгосрочного инвестиционного дохода.

По мнению ведомства, прежний механизм компенсации постепенно теряет свою актуальность в новых условиях управления пенсионными активами.

Казахстанцам разрешат передавать частным управляющим все накопления

С сентября текущего года вступят в силу новые правила управления пенсионными накоплениями. Главное изменение заключается в отмене действовавших ранее ограничений для управляющих инвестиционным портфелем (УИП).

Теперь вкладчики смогут передавать в управление частным компаниям до 100% своих пенсионных накоплений.

В Минтруда отметили, что при такой модели государство не должно за счет бюджета компенсировать возможные инфляционные потери, если гражданин самостоятельно выбрал частного управляющего.

Вместе с тем ответственность за результаты инвестирования возлагается на сами управляющие компании. В случае возникновения отрицательной разницы они обязаны покрывать ее за счет собственного капитала.

Что остается под управлением Нацбанка

Для граждан, предпочитающих более консервативную стратегию, основным управляющим пенсионными активами по-прежнему остается Национальный банк.

Согласно Стратегическому плану до 2028 года, перед Нацбанком поставлена задача обеспечивать доходность пенсионных активов выше уровня инфляции не менее чем на один процентный пункт.

При этом инвестирование средств будет строиться на принципах широкой диверсификации с использованием качественных зарубежных финансовых инструментов. Доля валютных активов должна составлять не менее 30%.

Власти продолжают реформу пенсионной системы

В Министерстве труда также сообщили, что сейчас действует рабочая группа, которая рассматривает дальнейшее реформирование пенсионной системы.

Специалисты изучили несколько возможных моделей развития, включая внедрение страховой составляющей, модель «4+1», переход к системе с учетом 40-летнего трудового стажа, а также опыт Сингапура.

В настоящее время правительство работает над созданием социальной страховой пенсионной компоненты. Предполагается, что она позволит обеспечивать граждан пожизненными выплатами из ЕНПФ, которые будут зависеть не только от размера накоплений, но и от стажа участия в пенсионной системе.

По мнению Минтруда, при появлении такого механизма единовременная государственная компенсация инфляции окончательно утратит практический смысл.

Государственные гарантии сохраняются

Несмотря на отмену компенсационного механизма, государство продолжит гарантировать сохранность обязательных пенсионных накоплений граждан.

В министерстве напомнили, что нормы Социального кодекса предусматривают защиту обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), находящихся в Едином накопительном пенсионном фонде.

Таким образом, государственная гарантия сохранности фактически внесенных обязательных пенсионных взносов остается в силе.

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