Украина вновь атаковала танкер с нефтью из Казахстана: на судне вспыхнул пожар

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь произошла атака на гражданский танкер, загружавший нефть грузоотправителей из Казахстана и США. После удара беспилотника на судне возник пожар, а погрузку сырья пришлось остановить, сообщает Lada.kz.

Фото: reposta.kz

На танкере возник пожар после удара беспилотника

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке на гражданское судно в акватории своего морского терминала. По информации компании, инцидент произошел 20 июля, спустя сутки после возобновления погрузки нефти, которая ранее уже прерывалась из-за атак беспилотников.

По данным КТК, беспилотный летательный аппарат атаковал танкер NELSA, находившийся под загрузкой у выносного причального устройства ВПУ-1.

В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением на судне вспыхнул пожар. Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов силами экипажа и аварийных служб КТК, задействовавших специальные плавсредства.

"Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер "NELSA" находившийся на погрузке у ВПУ-1. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредствах КТК", - говорится в сообщении.

Экипаж эвакуировали, разлива нефти удалось избежать

На борту находился интернациональный экипаж из 24 человек. Как сообщили в консорциуме, 22 моряков были эвакуированы на буксирах КТК. На судне остались капитан и старший помощник капитана. Несмотря на повреждения, танкер сохранил плавучесть.

После происшествия погрузку нефти полностью остановили. При этом, по данным КТК, удалось избежать разлива нефти и возгорания нефтяных танков.

В консорциуме заявили, что атака создала серьезные экологические и техногенные риски, а также поставила под угрозу жизни членов экипажа, представляющих разные страны.

В КТК напомнили о позиции Казахстана

В компании отметили, что новый инцидент произошел несмотря на заявления Министерства иностранных дел и Министерства энергетики Казахстана, сделанные 19 июля после предыдущих атак.

Тогда казахстанские ведомства осудили удары по гражданским объектам, назвав подобные действия недопустимым посягательством на экономические интересы страны.

В КТК выразили надежду, что государства — участники консорциума дадут оценку произошедшему и примут практические меры для предотвращения дальнейших атак на инфраструктуру экспорта нефти, добываемой международными консорциумами на территории Казахстана.

Это уже третья атака за несколько дней

Напомним, 17 июля беспилотник атаковал пустой танкер Nordic Zenith, следовавший в порт для загрузки нефти. Спустя два дня, 19 июля, ударам подверглись сразу два танкера во время погрузки на морском терминале КТК.

После этих инцидентов экспорт нефти временно приостанавливался для оценки последствий.

В Министерстве иностранных дел Казахстана ранее заявили, что после завершения оценки ущерба республика оставляет за собой право воспользоваться предусмотренными международным правом механизмами защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба.

Почему это важно

Каспийский трубопроводный консорциум остается главным маршрутом поставок казахстанской нефти на мировые рынки. Через систему КТК проходит свыше 80% всего нефтяного экспорта Казахстана, поэтому любые перебои в работе терминала способны повлиять на стабильность поставок отечественного сырья.