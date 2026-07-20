МВД забирает права по-новому: кого из водителей Казахстана заблокируют в системе с 25 августа

С 25 августа 2026 года в Казахстане начнут действовать новые основания для прекращения права управления транспортными средствами. Изменения расширят полномочия МВД, а часть решений о лишении водительских прав будет приниматься без обращения в суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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МВД получит право прекращать действие водительских прав

В Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, предусмотренные законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».

Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка прекращения права управления транспортными средствами. Если ранее в отдельных случаях для этого требовалось судебное решение по иску уполномоченного органа, то с 25 августа соответствующая процедура будет осуществляться в порядке, который определит Министерство внутренних дел. Основанием для принятия решения станут данные государственных цифровых систем.

Кого могут лишить водительских прав

Новые нормы предусматривают дополнительные основания для прекращения действия водительского удостоверения.

Так, лишиться права управления могут водители старше 65 лет и граждане с инвалидностью, если в цифровой базе отсутствуют сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра. По действующим требованиям эти категории водителей должны подтверждать отсутствие медицинских противопоказаний каждые два года.

Для реализации новых правил государственная информационная система будет содержать сведения не только о гражданах, которым разрешено управлять транспортом по состоянию здоровья, но и о лицах, имеющих медицинские противопоказания.

Изменения затронут и водителей, попавшихся пьяными за рулем

Еще одно новое основание касается граждан, в отношении которых уголовные дела за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были прекращены по нереабилитирующим основаниям. Речь идет, в частности, об амнистии, истечении срока давности или наличии иммунитета от уголовного преследования.

В таких случаях водитель не сможет автоматически восстановить право на управление автомобилем.

Как можно будет вернуть водительские права

Согласно новым правилам, восстановить право управления транспортным средством такие водители смогут только спустя восемь лет. Для этого потребуется пройти обязательное медицинское обследование и успешно сдать экзамен на знание правил дорожного движения.

Все перечисленные изменения вступят в силу 25 августа 2026 года.