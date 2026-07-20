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20.07.2026, 16:26

Wildberries ответил, что будет с заказами казахстанцев после атак на склады

Новости Казахстана 0 4 060

После сообщений об атаках беспилотников на логистические комплексы Wildberries в России компания разъяснила, как ситуация повлияет на покупателей и продавцов из Казахстана. В маркетплейсе заверили, что заказы продолжают доставляться в штатном режиме, а для продавцов уже запускаются меры поддержки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Wildberries прокомментировал ситуацию после атак на склады

После появления в СМИ информации об атаках на объекты Wildberries в России у казахстанских покупателей и предпринимателей возникли вопросы о возможных задержках доставки и работе маркетплейса. В компании сообщили, что инциденты не нарушили работу сервиса, а логистическая система продолжает функционировать без сбоев.

Что произошло на складах

18 июля беспилотники атаковали склады Wildberries в Электростали и Котовске. В результате погибли восемь человек, еще десятки получили ранения.

Через два дня в ряде Telegram-каналов появилась информация о новой атаке на логистический комплекс компании в подмосковном Коледино. Сообщалось о пожаре на складе и массовой эвакуации сотрудников.

В Wildberries подтвердили, что эвакуация действительно проводилась, однако она носила исключительно профилактический характер.

В пресс-службе компании сообщили, что после завершения необходимых мероприятий сотрудники вернулись к работе, а логистический комплекс продолжил функционировать в обычном режиме. Также в компании подчеркнули, что распространенная в некоторых СМИ информация не соответствует действительности.

Что будет с заказами казахстанцев

В Wildberries заявили, что происшествия не повлияли на выполнение заказов, в том числе для покупателей из Казахстана.

Основатель компании Татьяна Ким сообщила, что логистическая сеть была оперативно перестроена, благодаря чему пользователи могут оформлять покупки в привычном режиме.

По ее словам, все товары, доступные на витрине маркетплейса, можно заказать без ограничений, а продукция с пострадавших складов временно скрыта. Компания продолжает обеспечивать доставку в установленные сроки.

Какие меры поддержки получат продавцы

В компании также сообщили о запуске программы поддержки для продавцов, включая казахстанских селлеров.

В перечень мер вошли скидки на хранение товаров на отдельных складах в течение 45 дней после поставки, а также полная отмена платы за транзитные поставки в региональные логистические центры.

В Wildberries уточнили, что сейчас проводится оценка возможных последствий для продавцов. Более детальный анализ планируется завершить в течение 30 дней. Вся актуальная информация размещается на портале продавцов, а также предоставляется через службу технической поддержки.

Что сообщили в Минторговли Казахстана

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что обращений от отечественных предпринимателей в связи с последними инцидентами на российских складах Wildberries не поступало.

В ведомстве отметили, что поддерживают постоянную связь с представительством маркетплейса и пока не получали жалоб от казахстанского бизнеса.

Масштабная атака беспилотников

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 20 июля в направлении российской столицы было запущено более 400 беспилотников. По его данным, большая часть целей была уничтожена средствами противовоздушной обороны еще на дальних подступах, а 85 беспилотников сбили непосредственно на подлете к Москве.

После этого в социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения о повреждении логистического комплекса Wildberries в Коледино и возникшем пожаре. Позже компания подтвердила лишь факт временной эвакуации персонала, подчеркнув, что после завершения мер безопасности склад возобновил работу в штатном режиме.

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