18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.28
537.53
5.99
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.07.2026, 17:43

Аптеки переписали ценники: эти лекарства в Казахстане взлетели в цене до 75%

Новости Казахстана 0 1 924

За последний год стоимость ряда популярных лекарств в Казахстане выросла на 20–75%. Несмотря на резкое подорожание, жители страны стали покупать значительно меньше препаратов, что свидетельствует об изменении потребительского поведения, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Популярные лекарства резко выросли в цене

В Казахстане зафиксирован существенный рост цен на многие востребованные лекарственные препараты. Согласно данным Бюро национальной статистики, наиболее заметно за последние 12 месяцев подорожали средства, которые есть практически в каждой домашней аптечке.

Лидером по росту стоимости стал активированный уголь — его цена увеличилась сразу на 75,2%. Почти настолько же выросла стоимость ацетилсалициловой кислоты (аспирина), которая подорожала на 74,1%.

Также значительно выросли цены на:

  • парацетамол — на 50,8%;
  • Но-шпу — на 48,8%;
  • Смекту — на 35%;
  • Корвалол — на 30,9%;
  • этиловый спирт — на 27,6%;
  • Аквалор — на 26,2%;
  • Омез — на 23,8%;
  • Ацикловир — на 21,4%;
  • Йодомарин — на 20,4%.

Для сравнения, средний рост цен на всю фармацевтическую продукцию за год составил 20,2%.

Сколько теперь стоят популярные препараты

Вместе с подорожанием изменилась и средняя розничная стоимость многих лекарств. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года цены выглядели следующим образом:

  • активированный уголь — 153 тенге;
  • аспирин — 244 тенге;
  • парацетамол — 246 тенге;
  • Корвалол — 397 тенге;
  • Ацикловир — 409 тенге;
  • Амброксол — 456 тенге;
  • Энап — 709 тенге;
  • Ингалипт — 861 тенге;
  • Индапамид — 966 тенге;
  • Азитромицин — 1257 тенге;
  • Називин — 1315 тенге;
  • Ренни — 1567 тенге;
  • Йодомарин — 2774 тенге;
  • Верошпирон — 3008 тенге;
  • Аквалор — 3859 тенге;
  • Эссенциале Форте Н — 4453 тенге;
  • Флемоксин Солютаб — 4817 тенге;
  • Но-шпа — 5138 тенге;
  • Магне B6 — 5912 тенге;
  • Ингавирин — 7588 тенге.

Казахстанцы стали покупать меньше лекарств

Несмотря на ощутимое подорожание препаратов, объем их продаж в натуральном выражении заметно сократился.

Как отмечает «Фармацевтическое обозрение Казахстана» со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом денежный объем розничного фармацевтического рынка практически не изменился. За январь—март продажи достигли 185 млрд тенге, что всего на 0,3% больше показателя годичной давности.

Однако количество приобретенных препаратов существенно снизилось. За первые три месяца года жители страны купили 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению аналитиков Proxima Research International, рынок сохраняет денежный оборот преимущественно благодаря росту цен, а не увеличению спроса. Эксперты отмечают, что потребители становятся более экономными и рационально подходят к покупке медикаментов.

Почему лекарства продолжают дорожать

Одной из главных причин роста цен остается высокая зависимость казахстанского фармацевтического рынка от импортной продукции.

По оценкам специалистов, зарубежные препараты занимают около 85% рынка в денежном выражении и 67–68% — в натуральном. Поэтому стоимость медикаментов во многом определяется не только внутренними экономическими процессами, но и курсом валют, расходами на логистику, а также ситуацией на мировом фармацевтическом рынке.

В результате эксперты фиксируют новую тенденцию: рост денежного оборота аптечного рынка больше не означает увеличение объема покупок. Напротив, повышение цен заставляет казахстанцев все чаще экономить на лекарствах и внимательнее относиться к расходам на лечение.

0
123
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь