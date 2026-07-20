Аптеки переписали ценники: эти лекарства в Казахстане взлетели в цене до 75%

За последний год стоимость ряда популярных лекарств в Казахстане выросла на 20–75%. Несмотря на резкое подорожание, жители страны стали покупать значительно меньше препаратов, что свидетельствует об изменении потребительского поведения, сообщает Lada.kz.
В Казахстане зафиксирован существенный рост цен на многие востребованные лекарственные препараты. Согласно данным Бюро национальной статистики, наиболее заметно за последние 12 месяцев подорожали средства, которые есть практически в каждой домашней аптечке.
Лидером по росту стоимости стал активированный уголь — его цена увеличилась сразу на 75,2%. Почти настолько же выросла стоимость ацетилсалициловой кислоты (аспирина), которая подорожала на 74,1%.
Также значительно выросли цены на:
Для сравнения, средний рост цен на всю фармацевтическую продукцию за год составил 20,2%.
Вместе с подорожанием изменилась и средняя розничная стоимость многих лекарств. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года цены выглядели следующим образом:
Несмотря на ощутимое подорожание препаратов, объем их продаж в натуральном выражении заметно сократился.
Как отмечает «Фармацевтическое обозрение Казахстана» со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом денежный объем розничного фармацевтического рынка практически не изменился. За январь—март продажи достигли 185 млрд тенге, что всего на 0,3% больше показателя годичной давности.
Однако количество приобретенных препаратов существенно снизилось. За первые три месяца года жители страны купили 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению аналитиков Proxima Research International, рынок сохраняет денежный оборот преимущественно благодаря росту цен, а не увеличению спроса. Эксперты отмечают, что потребители становятся более экономными и рационально подходят к покупке медикаментов.
Одной из главных причин роста цен остается высокая зависимость казахстанского фармацевтического рынка от импортной продукции.
По оценкам специалистов, зарубежные препараты занимают около 85% рынка в денежном выражении и 67–68% — в натуральном. Поэтому стоимость медикаментов во многом определяется не только внутренними экономическими процессами, но и курсом валют, расходами на логистику, а также ситуацией на мировом фармацевтическом рынке.
В результате эксперты фиксируют новую тенденцию: рост денежного оборота аптечного рынка больше не означает увеличение объема покупок. Напротив, повышение цен заставляет казахстанцев все чаще экономить на лекарствах и внимательнее относиться к расходам на лечение.
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