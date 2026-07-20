Аптеки переписали ценники: эти лекарства в Казахстане взлетели в цене до 75%

За последний год стоимость ряда популярных лекарств в Казахстане выросла на 20–75%. Несмотря на резкое подорожание, жители страны стали покупать значительно меньше препаратов, что свидетельствует об изменении потребительского поведения, сообщает Lada.kz.

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Популярные лекарства резко выросли в цене

В Казахстане зафиксирован существенный рост цен на многие востребованные лекарственные препараты. Согласно данным Бюро национальной статистики, наиболее заметно за последние 12 месяцев подорожали средства, которые есть практически в каждой домашней аптечке.

Лидером по росту стоимости стал активированный уголь — его цена увеличилась сразу на 75,2%. Почти настолько же выросла стоимость ацетилсалициловой кислоты (аспирина), которая подорожала на 74,1%.

Также значительно выросли цены на:

парацетамол — на 50,8% ;

; Но-шпу — на 48,8% ;

; Смекту — на 35% ;

; Корвалол — на 30,9% ;

; этиловый спирт — на 27,6% ;

; Аквалор — на 26,2% ;

; Омез — на 23,8% ;

; Ацикловир — на 21,4% ;

; Йодомарин — на 20,4%.

Для сравнения, средний рост цен на всю фармацевтическую продукцию за год составил 20,2%.

Сколько теперь стоят популярные препараты

Вместе с подорожанием изменилась и средняя розничная стоимость многих лекарств. По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года цены выглядели следующим образом:

активированный уголь — 153 тенге ;

; аспирин — 244 тенге ;

; парацетамол — 246 тенге ;

; Корвалол — 397 тенге ;

; Ацикловир — 409 тенге ;

; Амброксол — 456 тенге ;

; Энап — 709 тенге ;

; Ингалипт — 861 тенге ;

; Индапамид — 966 тенге ;

; Азитромицин — 1257 тенге ;

; Називин — 1315 тенге ;

; Ренни — 1567 тенге ;

; Йодомарин — 2774 тенге ;

; Верошпирон — 3008 тенге ;

; Аквалор — 3859 тенге ;

; Эссенциале Форте Н — 4453 тенге ;

; Флемоксин Солютаб — 4817 тенге ;

; Но-шпа — 5138 тенге ;

; Магне B6 — 5912 тенге ;

; Ингавирин — 7588 тенге.

Казахстанцы стали покупать меньше лекарств

Несмотря на ощутимое подорожание препаратов, объем их продаж в натуральном выражении заметно сократился.

Как отмечает «Фармацевтическое обозрение Казахстана» со ссылкой на исследование Proxima Research International, в первом квартале 2026 года средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом денежный объем розничного фармацевтического рынка практически не изменился. За январь—март продажи достигли 185 млрд тенге, что всего на 0,3% больше показателя годичной давности.

Однако количество приобретенных препаратов существенно снизилось. За первые три месяца года жители страны купили 93 млн упаковок лекарств, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению аналитиков Proxima Research International, рынок сохраняет денежный оборот преимущественно благодаря росту цен, а не увеличению спроса. Эксперты отмечают, что потребители становятся более экономными и рационально подходят к покупке медикаментов.

Почему лекарства продолжают дорожать

Одной из главных причин роста цен остается высокая зависимость казахстанского фармацевтического рынка от импортной продукции.

По оценкам специалистов, зарубежные препараты занимают около 85% рынка в денежном выражении и 67–68% — в натуральном. Поэтому стоимость медикаментов во многом определяется не только внутренними экономическими процессами, но и курсом валют, расходами на логистику, а также ситуацией на мировом фармацевтическом рынке.

В результате эксперты фиксируют новую тенденцию: рост денежного оборота аптечного рынка больше не означает увеличение объема покупок. Напротив, повышение цен заставляет казахстанцев все чаще экономить на лекарствах и внимательнее относиться к расходам на лечение.