Казахстанцев предупредили о масштабных изменениях в ПДД: что ждет водителей с 25 августа

С 25 августа в Казахстане вступит в силу очередной пакет изменений в законодательство о дорожном движении. Новые нормы предусматривают расширение системы автоматической фиксации нарушений, дополнительные основания для лишения водительских прав и серьезные ограничения для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Камеры появятся не только на дорогах

Одним из главных нововведений станет расширение системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Помимо стационарных комплексов, камеры разрешат устанавливать на транспортных средствах государственных органов, автомобилях скорой медицинской помощи, а также на автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

Таким образом, фиксировать нарушения смогут не только привычные дорожные комплексы, но и движущийся транспорт. Это позволит значительно увеличить охват контроля за соблюдением ПДД.

Появятся новые основания для лишения водительских прав

Изменения затронут и перечень случаев, при которых водитель может лишиться права управления автомобилем.

Одним из новых оснований станет отсутствие в цифровой системе сведений о прохождении обязательного медицинского осмотра водителями старше 65 лет и людьми с инвалидностью, которые по закону должны подтверждать состояние здоровья каждые два года. Если необходимые данные не будут внесены в систему, водитель может лишиться права управления транспортом. Причем решение будет приниматься в административном порядке без обращения в суд.

Еще одно изменение касается лиц, освобожденных от уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения по предусмотренным законом основаниям, например в связи с амнистией или истечением срока давности. Если раньше таким водителям могли вернуть права, то теперь восстановить их можно будет только спустя восемь лет, после прохождения медицинского осмотра и успешной сдачи экзамена по ПДД.

Электросамокатам запретят ездить по тротуарам

Серьезные изменения коснутся владельцев электросамокатов.

С 25 августа из законодательства исключается норма, позволявшая передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам со скоростью до 6 км/ч при условии безопасности для пешеходов. Фактически это означает, что электросамокатам больше нельзя будет использовать тротуары для движения.

Одновременно велосипеды с любыми электрическими двигателями будут приравнены к мопедам. Для их эксплуатации потребуется государственная регистрация, обязательное страхование, прохождение технического осмотра и наличие водительского удостоверения категории А1.

Кроме того, владельцев гироскутеров, сигвеев, моноколес, электроскейтбордов и других малых электрических транспортных средств обяжут передвигаться исключительно по велосипедным дорожкам.

Для сервисов аренды самокатов вводятся новые требования

Изменения затронут и компании, занимающиеся кикшерингом.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводятся обязательные требования по регистрации техники, размещению государственных номерных знаков и оформлению страхования. При этом новые правила не распространяются на самокаты, находящиеся в личной собственности граждан.

Также всех пользователей электросамокатов приравняли к иным участникам дорожного движения. За ряд нарушений, включая движение по тротуару после вступления новых норм в силу, предусмотрен штраф в размере 2 МРП — 8 650 тенге в 2026 году.

Что изменится с прогревом автомобилей

Еще одно изменение касается стоянки автомобилей с работающим двигателем.

Из закона исключается норма, запрещавшая такую стоянку в населенных пунктах, если она доставляет неудобства жителям. Однако полного разрешения на длительный прогрев двигателя это не означает.

Запрет продолжит действовать в жилых зонах, обозначенных соответствующими дорожными знаками. Если территория официально имеет статус жилой зоны, оставлять автомобиль с работающим двигателем там по-прежнему нельзя. Это касается как уже существующих таких участков, так и дворов, где соответствующие знаки могут установить в будущем.

Какие изменения вступят в силу позже

Часть поправок начнет действовать только с 1 января 2027 года. Среди них — реформа системы подготовки водителей, введение разрешительного порядка для автошкол вместо уведомительного, а также использование специальных государственных регистрационных номеров для электромобилей.