Нацбанк РК запустил мгновенные переводы между банками по номеру телефона

С 19 июля в Казахстане полноценно заработала не только единая система QR-платежей, но и сервис мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. Теперь отправить деньги клиенту другого банка можно без ввода номера банковской карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Запуск единой системы межбанковских QR-платежей стал одним из главных финансовых нововведений июля. С ее помощью покупатели могут оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого казахстанского банка независимо от того, терминал какого банка установлен у продавца.
Однако, как напомнили в Национальном банке Казахстана, единый QR — лишь одна из возможностей Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП), которая объединяет банки, оказывающие розничные услуги через мобильные приложения.
Одновременно с запуском единого QR для казахстанцев стал доступен еще один сервис — мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона.
Теперь для отправки денег клиенту другого банка больше не требуется вводить длинный номер банковской карты. Пользователю достаточно указать номер телефона получателя, выбрать банк, в котором открыт его счет, после чего перевод осуществляется привычным способом.
Новая функция значительно упрощает денежные переводы, особенно для тех, кто пользуется картами нескольких банков или регулярно отправляет средства родственникам, друзьям и знакомым.
В Национальном банке также сообщили, что в рамках развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры уже реализован целый ряд цифровых сервисов. Помимо единого QR и межбанковских переводов по номеру телефона, функционируют:
По данным регулятора, сегодня инфраструктура ежедневно обрабатывает операции на сумму около 6,3 трлн тенге. Кроме того, уже выпущено свыше 340 млрд цифровых тенге, ежемесячно проводится около 3,5 млн биометрических проверок, а антифрод-центр за все время выявил более 165 тысяч случаев мошенничества.
В Нацбанке предупредили, что на начальном этапе работы новой системы пользователи могут столкнуться с отдельными техническими сложностями при проведении операций. Скорость внедрения и стабильность работы сервисов будут зависеть от того, насколько быстро конкретные банки и торговые точки полностью интегрируют новую систему.
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