Нацбанк РК запустил мгновенные переводы между банками по номеру телефона

С 19 июля в Казахстане полноценно заработала не только единая система QR-платежей, но и сервис мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. Теперь отправить деньги клиенту другого банка можно без ввода номера банковской карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: thornleyfallis.com

Вместе с единым QR заработали переводы по номеру телефона

Запуск единой системы межбанковских QR-платежей стал одним из главных финансовых нововведений июля. С ее помощью покупатели могут оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого казахстанского банка независимо от того, терминал какого банка установлен у продавца.

Однако, как напомнили в Национальном банке Казахстана, единый QR — лишь одна из возможностей Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП), которая объединяет банки, оказывающие розничные услуги через мобильные приложения.

Одновременно с запуском единого QR для казахстанцев стал доступен еще один сервис — мгновенные межбанковские переводы по номеру телефона.

Как работают новые переводы

Теперь для отправки денег клиенту другого банка больше не требуется вводить длинный номер банковской карты. Пользователю достаточно указать номер телефона получателя, выбрать банк, в котором открыт его счет, после чего перевод осуществляется привычным способом.

Новая функция значительно упрощает денежные переводы, особенно для тех, кто пользуется картами нескольких банков или регулярно отправляет средства родственникам, друзьям и знакомым.

Какие цифровые проекты уже работают

В Национальном банке также сообщили, что в рамках развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры уже реализован целый ряд цифровых сервисов. Помимо единого QR и межбанковских переводов по номеру телефона, функционируют:

платформа биометрической идентификации;

цифровой тенге;

система открытого банкинга;

Национальный антифрод-центр.

По данным регулятора, сегодня инфраструктура ежедневно обрабатывает операции на сумму около 6,3 трлн тенге. Кроме того, уже выпущено свыше 340 млрд цифровых тенге, ежемесячно проводится около 3,5 млн биометрических проверок, а антифрод-центр за все время выявил более 165 тысяч случаев мошенничества.

Возможны временные технические сложности

В Нацбанке предупредили, что на начальном этапе работы новой системы пользователи могут столкнуться с отдельными техническими сложностями при проведении операций. Скорость внедрения и стабильность работы сервисов будут зависеть от того, насколько быстро конкретные банки и торговые точки полностью интегрируют новую систему.