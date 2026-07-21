Дороги Казахстана начали «вставать на дыбы»: жара буквально взламывает бетонные трассы

Экстремально высокие температуры продолжают испытывать на прочность дорожную инфраструктуру Казахстана. За последние дни специалисты обнаружили шесть участков с деформацией цементобетонного покрытия, которые уже приведены в безопасное состояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол» и threads.com/bakytkeldyniyazbekov

Бетонные плиты вновь начали подниматься

Аномальная жара, установившаяся в Казахстане в июле, вновь стала причиной деформации цементобетонного покрытия на ряде автодорог. Из-за высокой температуры отдельные бетонные плиты начали подниматься, создавая потенциальную опасность для участников дорожного движения.

В некоторых местах деформация оказалась настолько сильной, что покрытие образовало поперечные возвышения, напоминающие своеобразные барьеры на проезжей части. Один из таких случаев автомобилисты наблюдали в конце прошлой недели на автодороге Шымкент — граница Республики Узбекистан.

За несколько дней обнаружили шесть проблемных участков

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол», во время плановых обследований специалисты выявили шесть участков с поднявшимися бетонными плитами.

Для устранения дефектов были задействованы свыше 50 рабочих, а также необходимая специализированная техника. Все аварийно-восстановительные работы выполнили в максимально короткие сроки, после чего движение на участках стало безопасным.

Мониторинг дорог ведется круглосуточно

В «КазАвтоЖоле» отметили, что специалисты продолжают непрерывно контролировать состояние цементобетонных автомобильных дорог по всей стране.

В компании подчеркнули, что мониторинг ведется в круглосуточном режиме, а при выявлении новых деформаций дорожные службы оперативно приступают к их устранению, чтобы минимизировать риски для водителей.