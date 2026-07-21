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21.07.2026, 07:30

«Выдали младенцев в коробке»: семья обвиняет роддом Каскелена в сокрытии информации и требует ДНК-экспертизы

Новости Казахстана 0 1 516

В Каскелене разгорается скандал после смерти троих недоношенных новорожденных. Родственники погибших детей заявляют о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи и требуют провести тщательное расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

фото: Pirotehnik / Getty Images
фото: Pirotehnik / Getty Images

Родные заявили о противоречиях после родов

Трагедия произошла в родильном доме Каскелена, где 28-летняя женщина на 25-й неделе беременности родила троих сыновей. Все дети появились на свет значительно раньше срока.

По словам родственников, сразу после родов им сообщили о смерти двух младенцев, а третьего, как утверждали медики, перевели в отделение для дальнейшего наблюдения. Однако позже семья случайно узнала, что третий ребенок также умер.

Родные недоумевают, почему о его смерти им не сообщили сразу.

По словам родственницы семьи Жазиры Тулешовой, женщине якобы рекомендовали провести кесарево сечение, однако впоследствии роды проходили естественным путем. Именно это обстоятельство вызывает у семьи множество вопросов.

Семья требует объяснений и эксгумации

Родственники утверждают, что им не объяснили причины смерти новорожденных и не предоставили необходимых документов.

По словам Ержана Екейбаева, тела двух детей им передали в коробке, после чего семья начала подготовку к похоронам. Позже стало известно о смерти третьего ребенка.

В связи с этим родственники требуют провести эксгумацию и ДНК-экспертизу всех троих детей, чтобы исключить любые сомнения и установить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, родители ожидают передачи тела третьего младенца.

Что говорят медики

В Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больнице заявили, что медицинская помощь оказывалась в соответствии с действующими клиническими протоколами.

По информации учреждения, беременную женщину экстренно госпитализировали, а роды произошли на сроке 25 недель. Все трое новорожденных родились с экстремально низкой массой тела — менее 500 граммов.

В больнице пояснили, что при таком сроке беременности жизненно важные органы, прежде всего легкие и центральная нервная система, еще не успевают полностью сформироваться, поэтому подобные роды относятся к категории крайне тяжелых и сопровождаются чрезвычайно высоким риском для жизни детей.

Родные обратились в полицию

Не согласившись с произошедшим и требуя установить причины гибели детей, родственники подали заявление в полицию.

Они настаивают на проведении объективного расследования, выяснении всех обстоятельств трагедии и привлечении к ответственности виновных, если в ходе проверки будут установлены нарушения.

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