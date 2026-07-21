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21.07.2026, 07:49

Назван самый «отключенный» регион Казахстана: каждая пятая семья живет без мобильного интернета

Новости Казахстана 0 1 184

Несмотря на высокий уровень цифровизации, мобильный интернет в Казахстане по-прежнему доступен не всем. Согласно исследованию, в одном из регионов страны почти каждая пятая семья остается без доступа к мобильной сети, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Мобильный интернет доступен почти всем семьям, но есть исключения

Мобильный интернет сегодня стал неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Он необходим не только для общения, но и для получения государственных и банковских услуг, дистанционного обучения, работы, онлайн-покупок и использования множества цифровых сервисов.

Как отмечают аналитики Finprom со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, в 2026 году мобильный интернет был доступен 96,7% домашних хозяйств Казахстана. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 96,2%, что свидетельствует о небольшом росте охвата.

Однако специалисты подчеркивают, что общереспубликанская статистика не отражает существенных различий между регионами.

Где мобильный интернет доступен каждой семье

Абсолютный показатель обеспеченности — 100% — зафиксирован сразу в четырех регионах страны. Полностью доступ к мобильному интернету имеют семьи:

  • в области Абай;
  • в Атырауской области;
  • в Туркестанской области;
  • в Астане.

При этом авторы исследования напоминают, что данные получены на основе выборочного обследования около 12 тысяч домашних хозяйств, а не сплошной переписи населения.

Выше среднего уровня по стране также оказались:

  • Мангистауская область;
  • Карагандинская область;
  • Алматинская область;
  • Жамбылская область;
  • Актюбинская область;
  • Алматы;
  • Шымкент.

Акмолинская область оказалась в конце рейтинга

Самый низкий уровень обеспеченности мобильным интернетом зарегистрирован в Акмолинской области. Здесь доступ к мобильной сети имеют лишь 81,2% домашних хозяйств.

Фактически это означает, что почти каждая пятая семья в регионе остается без мобильного интернета.

Следом идут:

  • Северо-Казахстанская область86,8%;
  • Западно-Казахстанская область90%.

В Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской областях, а также в области Ұлытау уровень обеспеченности составляет от 90% до 96,6%.

Почему сохраняется цифровое неравенство

По мнению аналитиков, разница между регионами объясняется сразу несколькими факторами. Среди основных причин называются:

  • высокая стоимость услуг мобильной связи;
  • рост тарифов;
  • отсутствие современных смартфонов у части населения;
  • недостаточное покрытие сети в отдельных населенных пунктах.

Эксперты отмечают, что, несмотря на высокий средний показатель по стране, проблема цифрового неравенства остается актуальной. По их мнению, дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры должно быть направлено не только на расширение общего охвата, но и на сокращение региональных различий, чтобы жители всех областей Казахстана имели равный доступ к цифровым сервисам.

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