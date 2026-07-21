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21.07.2026, 08:21

С 28 июля работать с пенсиями по-старому больше не получится: что изменится в Казахстане

Новости Казахстана 0 3 475

В Казахстане обновили профессиональный стандарт для специалистов, занимающихся назначением и организацией выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат. Изменения вступят в силу с 28 июля 2026 года и затронут требования к квалификации, знаниям и профессиональным навыкам работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Минтруда утвердило изменения

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана подписал приказ от 22 июня 2026 года №262, которым внесены изменения в профессиональный стандарт «Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат».

Документ начнет действовать с 28 июля 2026 года.

Какие должности попали под обновление

Новая редакция профессионального стандарта касается пяти должностей. В их числе:

  • специалисты по пенсионному обеспечению двух уровней квалификации;
  • специалист по учету пенсионных активов;
  • руководитель подразделения;
  • руководитель службы пенсионного обеспечения.

Для каждой из этих профессий пересмотрены квалификационные требования и перечень необходимых компетенций.

Что изменилось в профессиональном стандарте

Для каждой должности определены:

  • код и наименование группы занятий;
  • уровень квалификации по отраслевой рамке квалификаций (ОРК) и Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС);
  • требования к образованию и стажу работы;
  • основные трудовые функции;
  • необходимые знания, умения и профессиональные навыки;
  • требования к личностным компетенциям.

Таким образом, документ устанавливает единые требования к специалистам, отвечающим за организацию пенсионных и социальных выплат.

Какие знания и навыки стали обязательными

Обновленный стандарт предусматривает, что специалисты должны знать положения Трудового и Социального кодексов, Закон «О противодействии коррупции», а также основы профессиональной этики в сфере социальной работы.

Кроме того, работники должны владеть навыками ведения персонифицированного учета пенсионных и социальных выплат, включая выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), уверенно работать с цифровыми информационными системами и базами данных, консультировать граждан, в том числе лиц с инвалидностью, а также контролировать правильность начислений, предотвращать переплаты и обеспечивать возврат излишне выплаченных средств.

Повышать квалификацию специалисты смогут, в том числе, с использованием образовательной платформы skills.enbek.kz.

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