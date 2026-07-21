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21.07.2026, 08:36

Как купить квартиру в Казахстане в 2026 году: пошаговая инструкция от задатка до eGov

Новости Казахстана 0 1 051

Покупка первой квартиры — это не только радость, но и стресс с риском потерять миллионы тенге. Рассказываем, как безболезненно пройти все этапы сделки купли-продажи в 2026 году, сколько денег придется отдать за оформление и как защитить себя от мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пошаговый гид: как безопасно купить квартиру от «А» до «Я»

После того как вы нашли «ту самую» квартиру и проверили правоустанавливающие документы продавца, начинается юридический процесс. Чтобы не допустить критических ошибок, важно строго соблюдать последовательность действий.

Шаг 1. Переговоры: фиксируем условия «на берегу»

После проверки всех юридических нюансов недвижимости стороны переходят к устным договоренностям. На этом этапе нужно жестко зафиксировать ключевые условия:

  • Финальная стоимость объекта.

  • Формат и размер задатка (если он предусмотрен).

  • Способ и дата расчета (наличный или безналичный перевод).

  • Место оформления договора (нотариус или ЦОН).

  • Срок освобождения жилья и дата передачи ключей новым владельцам.

Итог этапа: Вы четко понимаете график сделки и полную финансовую картину.

Шаг 2. Задаток: как гарантировать сделку и не потерять деньги

Задаток — это инструмент подстраховки, но передавать его необязательно. Оптимальный размер задатка — до 10% от стоимости квартиры (это может быть как 50 000, так и 500 000 тенге).

Главное правило: передавать деньги «под честное слово» нельзя. Обязательно подписывается Соглашение о задатке (в письменной форме или у нотариуса).

  • Если от сделки отказывается покупатель — задаток остается у продавца.

  • Если передумал продавец — он обязан вернуть сумму в двойном размере.

Итог этапа: Продавец снимает квартиру с публикации, а обе стороны получают юридические гарантии.

Шаг 3. Договор купли-продажи (ДКП): выбор между нотариусом и ЦОНом

В назначенную дату происходит главное событие. Для сделки критически важно соблюсти три правила: присутствие всех собственников, действующие удостоверения личности и нотариальное согласие супругов (если участники состоят в браке). Согласие супруга можно оформить через eNotary (стоимость — 1.5 МРП, или 6 487 тенге в 2026 году).

У вас есть два пути оформления:

  1. Через нотариуса: Самый безопасный вариант. Нотариус сам готовит договор и проверяет чистоту сделки. Стоимость услуги — 12 МРП (51 900 тенге). Расходы обычно делятся пополам.

  2. Самостоятельно через ЦОН: Бюджетный вариант. Договор составляется покупателем и продавцом заранее. В ЦОНе сотрудники лишь удостоверят ваши личности и подписи. Цена услуги — 1 202 тенге.

Итог этапа: На руках у сторон появляется подписанный договор купли-продажи.

Шаг 4. Регистрация прав: когда вы реально становитесь хозяином

Подписание договора еще не делает вас полноправным владельцем квартиры — им вы становитесь только после регистрации прав собственности в государственном реестре.

  • У нотариуса: Процесс проходит в «одно окно». Нотариус сам отправляет данные в систему enis.kz. Госпошлина за регистрацию составляет 1 304 тенге (оплачивает покупатель). Стандартный срок — 3 рабочих дня, но за ускоренную регистрацию (за 2 часа) придется доплатить около 5 000 тенге.

  • Через ЦОН: Покупатель подает документы на регистрацию самостоятельно.

Итог этапа: В единой базе недвижимости право собственности закрепляется за вами, а в личном кабинете eGov появляется официальное уведомление.

Шаг 5. Полный расчет и новоселье

Самый безопасный способ передачи денег — непосредственно в кабинете нотариуса при подписании ДКП. Здесь же можно проверить купюры на подлинность или зафиксировать банковский перевод.

Если вы оформляете сделку без нотариуса, передавайте деньги строго при свидетелях и обязательно берите с продавца расписку, где сумма получении средств указана прописью.

Что делать сразу после получения ключей?

Поздравляем, сделка закрыта! Однако остался финальный бытовой чек-лист:

  1. Прописаться в новой квартире через eGov.

  2. Выписать прошлых жильцов.

  3. Переоформить на себя лицевые счета в коммунальных службах и ОСИ/КСК.

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