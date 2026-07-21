В Казахстане нашли человека, на которого оформлено 339 автомобилей

Один казахстанец умудрился зарегистрировать на себя 339 автомобилей, а общий портфель автокредитов в стране пробил отметку в 4,2 триллиона тенге. Несмотря на то что машины начали постепенно дешеветь, авторынок Казахстана продолжает бить рекорды по объёмам производства и кредитной нагрузке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: esquire.kz

Автопарк страны: по машине на каждые четыре человека

По состоянию на лето 2026 года в Казахстане официально зарегистрировано более 5,05 млн легковых автомобилей. На каждые 1000 жителей страны приходятся в среднем 241 авто.

Географически автомобили распределены крайне неравномерно. Абсолютными лидерами по числу машин остаются:

Алматы — 627,1 тыс. единиц;

Алматинская область — 532,1 тыс. единиц;

Астана — 410 тыс. единиц.

Замыкают список лидеров Туркестанская (361,9 тыс.), Карагандинская (326,3 тыс.) и Восточно-Казахстанская (288 тыс.) области.

Интересный факт: Бюро национальной статистики недавно провело масштабную чистку и актуализацию баз данных, поэтому подробная аналитика по годам выпуска и типам двигателей формируется заново.

Подлинные автобароны: у кого зарегистрированы сотни машин?

Собственным автотранспортом в Казахстане владеют более 4,14 млн физических лиц. Большинство из них (почти 3 млн человек) ограничиваются одной машиной. Двумя авто владеют 783 тыс. граждан, а тремя — около 225 тыс.

Однако в статистике МВД встречаются и настоящие гиганты:

От 4 до 5 машин — у 115,1 тыс. человек;

От 11 до 50 машин — у 11,7 тыс. граждан;

Более 100 машин находится в личной собственности у 47 физических лиц.

Абсолютный рекорд среди частников принадлежит гражданину, на которого оформлено 339 транспортных средств. В корпоративном секторе абсолютным лидером стала компания с автопарком в 2 584 машины.

Народные марки и «тихий» экспансия Китая

Японские, российские и корейские автомобили по-прежнему формируют костяк казахстанского автопарка.

Топ-5 самых массовых марок в РК:

Toyota — 697,8 тыс. авто; ВАЗ — 445,2 тыс. авто; Hyundai — 394,9 тыс. авто; Volkswagen — 290,2 тыс. авто; Chevrolet — 266,3 тыс. авто.

При этом традиционных игроков начинает активно потеснять китайский автопром. В первой десятке популярных марок уже закрепился Changan — на дорогах страны колесят свыше 92 тысяч машин этого бренда.

Параллельно стремительно растет сегмент экологичного транспорта. За последние 2,5 года число электромобилей выросло втрое — с 8,4 тыс. до 28,2 тыс. единиц. Впрочем, до гибридов им далеко: машин с комбинированным топливом в стране зарегистрировано свыше 392 тысяч.

Цены дали задний ход: машины начали дешеветь?

После резкого скачка цен в прошлые годы авторынок вошел в фазу охлаждения. По данным статистиков, за первые шесть месяцев 2026 года наблюдается заметный спад цен:

Отечественные авто: после взлета на 28,2% в 2024 году, в 2026-м цены упали на 15,9% к уровню прошлого декабря.

Импортные новые авто: за первое полугодие подешевели на 7,5% .

Вторичный рынок: подержанные автомобили планомерно дешевеют уже несколько лет подряд (минус 2,4% с начала 2026 года).

Долг на колесах: автокредитование догнало ипотеку

Размер задолженности казахстанцев за купленные авто достиг гигантских 4,2 триллиона тенге. С начала года этот показатель вырос еще на 4%, а число активных заемщиков превысило 657 тысяч человек.

Впрочем, регуляторы отмечают: бум автокредитования начинает затихать из-за роста процентных ставок. Если в 2025 году ежемесячно кредиты брали около 25 тысяч человек, то в первом квартале 2026 года цифра упала до 17,5 тысячи. Доля просрочки (>90 дней) держится на уровне 3,9%, что в АРРФР считают приемлемым риском.

Что с льгонным автокредитованием?

Новых бюджетных вливаний в программу нет — она работает исключительно по револьверной системе (за счет возврата средств предыдущими заемщиками).

С 2015 года выдано более 41 тысячи льготных займов.

Ежемесячно благодаря возвратам удается выдать порядка 200 новых кредитов .

Средний чек займа — 6,4 млн тенге, а самые популярные марки по программе — Hyundai Tucson, Elantra и Chevrolet Cobalt.

Миллиарды утильсбора и секреты импорта

Сбор за утилизацию продолжает приносить колоссальные доходы в бюджет. В 2025 году сумма утильсбора составила 354,4 млрд тенге, а за первую половину 2026-го собрано еще 158,3 млрд. Львиная доля этих средств перенаправляется на поддержку и стимулирование местной автопромышленности.

При этом точную картину ввоза иностранных машин составить невозможно: Комитет государственных доходов отказался предоставить детализированную статистику по импорту, сославшись на таможенную и коммерческую тайну.

Резюме

Казахстанский авторынок остается одним из ключевых драйверов экономики, завязанным на миллиардных кредитах и поддержке отечественных сборщиков. Но без открытой статистики по импорту реальный баланс между «серым» ввозом и официальными продажами все еще остается в тени.