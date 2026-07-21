Самозанятых оставили без статуса: власти Казахстана перенесли решение на 2027 год

В Казахстане не стали закреплять правовой статус самозанятых в текущем пакете изменений законодательства. К обсуждению этого вопроса власти намерены вернуться только в 2027 году, когда появится практика применения нового налогового режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

© Фото: pexels

Вопрос о закреплении правового статуса самозанятых не вошел в текущий пакет поправок к Налоговому кодексу. Такое решение приняли на заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По итогам обсуждения было решено вернуться к этой теме в 2027 году, когда станет понятно, как на практике работает новый специальный налоговый режим.

Почему возникла проблема

Самозанятые стали новой категорией экономически активных граждан после принятия нового Налогового кодекса. К ним относятся физические лица, которые самостоятельно оказывают услуги или выполняют работы без регистрации индивидуального предпринимателя, не нанимают работников и соблюдают требования налогового законодательства.

Однако действующие нормы пока не признают самозанятых субъектами предпринимательства. Из-за этого возникло противоречие между Налоговым, Предпринимательским и Социальным кодексами.

Кроме того, самозанятые не учитываются в официальной статистике малого и среднего бизнеса, что также требует законодательного урегулирования.

Какой статус хотят определить

Во время обсуждения участники заседания отметили, что государству необходимо определить, чем является самозанятость.

Рассматриваются несколько вариантов:

самостоятельная форма экономической деятельности;

переходный этап перед регистрацией индивидуального предпринимателя;

отдельная категория занятости.

От окончательного решения будет зависеть дальнейшее регулирование этой сферы в Предпринимательском и Социальном кодексах.

Кто может работать как самозанятый

Специальный налоговый режим доступен физическим лицам, которые:

не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей;

работают по утвержденному перечню видов деятельности;

не используют труд наемных работников;

получают доход не более 300 МРП в месяц.

Для участников режима предусмотрена уплата только социальных платежей по ставке 4%.

Почти 689 тысяч человек уже зарегистрировались

Новый режим оказался востребованным среди казахстанцев.

По информации Комитета государственных доходов, с начала года зарегистрировались 688,8 тысячи самозанятых.

Из них:

597 тысяч человек (87%) оказывают услуги через цифровые платформы, включая Яндекс , inDrive , Wolt и другие;

оказывают услуги через цифровые платформы, включая , , и другие; 91,5 тысячи человек (13%) работают самостоятельно.

При этом 84,2 тысячи ранее были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а 546,4 тысячи человек до этого вообще не состояли на налоговом учете.

Таким образом, более полумиллиона граждан впервые вошли в официальную систему занятости и налогообложения.

Как этот вопрос решают в других странах

Министерство национальной экономики также представило обзор международной практики.

Так, в Беларуси и Узбекистане самозанятые не имеют права нанимать работников. При этом в Узбекистане их также не относят к субъектам предпринимательства.

В Армении действует режим микропредпринимательства.

В России применяется налог на профессиональный доход. Хотя термин «самозанятый» официально не закреплен в налоговом законодательстве, такие граждане включаются в систему малого и среднего предпринимательства.

Что решили власти

По итогам заседания участники пришли к выводу, что закреплять правовой статус самозанятых в Социальном и Предпринимательском кодексах пока преждевременно.

Окончательное решение по этому вопросу планируется принять не раньше 2027 года — после того как появится достаточная практика применения нового налогового режима.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы налогообложения операций на балансирующем рынке электроэнергии для недропользователей, работающих по соглашениям о разделе продукции. По мнению участников обсуждения, действующие нормы требуют дополнительной законодательной доработки, поскольку в отдельных случаях компании не получают компенсацию при превышении отрицательных дисбалансов над расходами на покупку электроэнергии.