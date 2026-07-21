Не раньше чем через 5 лет после смерти: Казахстан изменил правила присвоения имен аэропортам и вокзалам

В Казахстане вступили в силу обновленные правила присвоения собственных имен аэропортам, вокзалам, портам, станциям метро и другим государственным объектам. Изменения уточняют требования к выбору имен, а также порядок согласования таких решений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Правительство Казахстана постановлением от 14 июля 2026 года внесло изменения в Правила присвоения наименований аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, станциям метрополитена, автовокзалам и другим объектам государственной собственности.

Документ уточняет порядок присвоения объектам собственных имен выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и других граждан, внесших значительный вклад в развитие Казахстана и мирового сообщества.

Имена известных людей будут присваивать по новым требованиям

Одним из ключевых изменений стало уточнение срока, после которого имя человека может быть присвоено государственному объекту.

Теперь такое решение допускается не ранее чем через пять лет со дня смерти человека. Исключение сделано для личностей, проявивших героизм и отвагу либо внесших особо значимый вклад в укрепление независимости Казахстана. В их отношении правило пятилетнего ожидания не применяется.

Какие документы понадобятся

Для присвоения названия объекту, его переименования, изменения транскрипции или присвоения имени государственным юридическим лицам и организациям с участием государства в уполномоченный орган по вопросам ономастики необходимо представить пакет документов.

В него входят:

ходатайство центральных государственных органов или местных исполнительных органов;

совместное решение представительных и исполнительных органов соответствующего региона;

протокол собрания трудового коллектива юридического лица (за исключением физико-географических объектов);

письмо-предложение руководителя объекта;

архивные и справочные материалы, обосновывающие необходимость присвоения или изменения названия;

биографические сведения о человеке, чье имя предлагается присвоить объекту, вместе с подтверждающими материалами;

информацию об источниках финансирования мероприятий, связанных с переименованием или присвоением нового имени.

Как будут принимать решение

После поступления документов уполномоченный орган обязан в течение трех рабочих дней направить заключение профильной комиссии в центральные государственные органы либо местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

Если комиссия поддержит предложение, центральные госорганы или акиматы подготовят проект постановления правительства о присвоении нового наименования объекту, приложив соответствующее заключение.

Кроме того, при наличии положительного заключения комиссии уполномоченные органы в пределах своей компетенции смогут принимать решения о присвоении названий, переименовании объектов, уточнении или изменении транскрипции их наименований, а также о присвоении собственных имен государственным юридическим лицам и организациям с участием государства.

Когда изменения вступили в силу

Обновленные правила начали действовать с 17 июля 2026 года.