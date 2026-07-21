Казахстан начинает готовить специалистов, которых раньше просто не существовало. Кто они?

В Казахстане обновляют систему подготовки кадров для автомобильной промышленности. Для отрасли разработали 31 новую профессию, еще 22 существующие специальности будут модернизированы с учетом развития цифровых технологий и автоматизации производства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
О создании новых профессий сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 21 июля.
По его словам, в стране уже разработаны девять отраслевых и 20 региональных атласов новых профессий и компетенций. Документы определяют, какие специалисты будут востребованы в ближайшие годы и какие навыки должны получить будущие сотрудники предприятий.
Особое внимание уделено автомобильной промышленности. Отраслевые атласы по направлениям «Машиностроение» и «Транспорт и логистика», а также региональные атласы Карагандинской и Костанайской областей охватывают ключевые потребности машиностроительного сектора.
Как отметил министр, обновленные атласы профессий для автомобильной промышленности учитывают все этапы работы отрасли — от проектирования и производства автомобилей до их эксплуатации, сервисного обслуживания, логистики и развития зарядной инфраструктуры.
В результате в Казахстане появится 31 новая профессия, а 22 действующие специальности будут трансформированы в соответствии с современными требованиями рынка.
Новые образовательные программы будут ориентированы на наиболее перспективные технологические направления. Среди них:
На основе этих направлений казахстанские вузы уже приступают к обновлению образовательных программ, чтобы выпускники соответствовали запросам современной промышленности.
По словам Саясата Нурбека, работа по актуализации отраслевых атласов профессий будет продолжена совместно с предприятиями.
Кроме того, было проведено масштабное анкетирование 73 тысяч предприятий, включая 92 компании автомобильной отрасли. Полученные данные показали, что в ближайшие три года автомобильной промышленности Казахстана потребуется 10 201 инженерный и рабочий специалист, что подтверждает высокий спрос на квалифицированные кадры.
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