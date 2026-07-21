Казахстан закрывает лазейку для «серых» автомобилей: новые правила заработают с 1 сентября

В Казахстане готовят меры против незаконного ввоза автомобилей. Новые подходы в таможенном администрировании и техническом регулировании должны начать действовать с 1 сентября 2026 года, сообщает Lada.kz.

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В правительстве заявили о проблеме «серого» импорта

В Казахстане намерены усилить контроль за ввозом автомобилей из-за продолжающихся случаев незаконного импорта транспортных средств. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

По его словам, часть автомобилей попадает на территорию страны с нарушением действующих требований. При этом такие машины нередко не соответствуют установленным техническим и экологическим нормам.

«По имеющимся данным продолжают фиксироваться случаи незаконного ввоза транспортных средств на территорию нашей страны. Зачастую они не соответствуют техническим и экологическим требованиям», — отметил премьер-министр.

Минфину и Минпрому поручили подготовить меры

Глава правительства поручил Министерству финансов совместно с Министерством промышленности разработать комплекс решений, который позволит остановить незаконный («серый») ввоз автомобилей.

Ведомствам дали десять дней на подготовку предложений.

По словам Бектенова, необходимо устранить существующие пробелы в применении норм таможенного законодательства и обеспечить единый подход к их трактованию.

«Должна быть четкая позиция в трактовании действующих законодательных норм», — подчеркнул премьер-министр.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября

Ожидается, что обновленные подходы в сфере таможенного контроля и технического регулирования начнут применяться с 1 сентября текущего года.

В правительстве также поручили провести разъяснительную работу среди населения, чтобы граждане понимали новые требования и возможные последствия ввоза автомобилей с нарушением законодательства.

Таким образом, Казахстан намерен усилить контроль за импортом автомобилей и сократить количество машин, которые попадают на рынок в обход установленных процедур.