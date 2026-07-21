18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.59
536.22
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.07.2026, 12:48

Казахстанцам дадут право отключить одну из самых раздражающих функций мобильной связи

Новости Казахстана 0 1 770

В Казахстане готовятся изменить правила работы операторов связи. Уже в конце августа абоненты смогут отказаться от рекламных рассылок и надоедливых уведомлений о доступности номера, известных как «маяки», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Pixabay / Pixabay/Pexels
© Pixabay / Pixabay/Pexels

Новые правила вступят в силу в конце августа

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев сообщил, что соответствующий закон начнет действовать уже в конце августа. В настоящее время профильное ведомство завершает подготовку подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации новых требований.

По его словам, еще в июне была утверждена норма, которая определяет порядок работы функции отказа от рекламных рассылок и автоматических уведомлений операторов связи.

Казахстанцы смогут отключить рекламные рассылки

После вступления закона в силу пользователи мобильной связи получат возможность отказаться от получения рекламных сообщений, распространяемых операторами. Нововведение направлено на защиту абонентов от навязчивых сервисов и повышение уровня комфорта при использовании мобильной связи.

«Маяки» при автодозвоне заменят обычными сообщениями

Еще одним важным изменением станет отказ от так называемых «маяков» при автодозвоне. Сейчас оператор может автоматически уведомить человека, который ранее пытался дозвониться, о том, что нужный абонент снова появился в сети. Такие уведомления нередко приходили даже ночью и вызывали недовольство пользователей.

Как отметил Досжан Мусалиев, именно на эту проблему неоднократно обращали внимание казахстанцы.

«Эти вопросы широко поднимались населением. Человек кому-то звонил, и когда он стал доступен, оператор давал информацию звонившему "маяком". Это могло происходить ночью. Теперь этого не будет. Вместо этого будут только сообщения», — пояснил вице-министр.

Что изменится для абонентов

После вступления новых правил в силу операторы связи больше не будут использовать функцию автоматических «маяков» при автодозвоне. Вместо таких уведомлений абоненты будут получать обычные сообщения, а также смогут отказаться от рекламных рассылок, если не хотят их получать.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь