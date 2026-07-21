Казахстанцам дадут право отключить одну из самых раздражающих функций мобильной связи

В Казахстане готовятся изменить правила работы операторов связи. Уже в конце августа абоненты смогут отказаться от рекламных рассылок и надоедливых уведомлений о доступности номера, известных как «маяки», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев сообщил, что соответствующий закон начнет действовать уже в конце августа. В настоящее время профильное ведомство завершает подготовку подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации новых требований.
По его словам, еще в июне была утверждена норма, которая определяет порядок работы функции отказа от рекламных рассылок и автоматических уведомлений операторов связи.
После вступления закона в силу пользователи мобильной связи получат возможность отказаться от получения рекламных сообщений, распространяемых операторами. Нововведение направлено на защиту абонентов от навязчивых сервисов и повышение уровня комфорта при использовании мобильной связи.
Еще одним важным изменением станет отказ от так называемых «маяков» при автодозвоне. Сейчас оператор может автоматически уведомить человека, который ранее пытался дозвониться, о том, что нужный абонент снова появился в сети. Такие уведомления нередко приходили даже ночью и вызывали недовольство пользователей.
Как отметил Досжан Мусалиев, именно на эту проблему неоднократно обращали внимание казахстанцы.
«Эти вопросы широко поднимались населением. Человек кому-то звонил, и когда он стал доступен, оператор давал информацию звонившему "маяком". Это могло происходить ночью. Теперь этого не будет. Вместо этого будут только сообщения», — пояснил вице-министр.
После вступления новых правил в силу операторы связи больше не будут использовать функцию автоматических «маяков» при автодозвоне. Вместо таких уведомлений абоненты будут получать обычные сообщения, а также смогут отказаться от рекламных рассылок, если не хотят их получать.
Комментарии0 комментарий(ев)