Казахстанцам дадут право отключить одну из самых раздражающих функций мобильной связи

В Казахстане готовятся изменить правила работы операторов связи. Уже в конце августа абоненты смогут отказаться от рекламных рассылок и надоедливых уведомлений о доступности номера, известных как «маяки», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Новые правила вступят в силу в конце августа

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев сообщил, что соответствующий закон начнет действовать уже в конце августа. В настоящее время профильное ведомство завершает подготовку подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации новых требований.

По его словам, еще в июне была утверждена норма, которая определяет порядок работы функции отказа от рекламных рассылок и автоматических уведомлений операторов связи.

Казахстанцы смогут отключить рекламные рассылки

После вступления закона в силу пользователи мобильной связи получат возможность отказаться от получения рекламных сообщений, распространяемых операторами. Нововведение направлено на защиту абонентов от навязчивых сервисов и повышение уровня комфорта при использовании мобильной связи.

«Маяки» при автодозвоне заменят обычными сообщениями

Еще одним важным изменением станет отказ от так называемых «маяков» при автодозвоне. Сейчас оператор может автоматически уведомить человека, который ранее пытался дозвониться, о том, что нужный абонент снова появился в сети. Такие уведомления нередко приходили даже ночью и вызывали недовольство пользователей.

Как отметил Досжан Мусалиев, именно на эту проблему неоднократно обращали внимание казахстанцы.

«Эти вопросы широко поднимались населением. Человек кому-то звонил, и когда он стал доступен, оператор давал информацию звонившему "маяком". Это могло происходить ночью. Теперь этого не будет. Вместо этого будут только сообщения», — пояснил вице-министр.

Что изменится для абонентов

После вступления новых правил в силу операторы связи больше не будут использовать функцию автоматических «маяков» при автодозвоне. Вместо таких уведомлений абоненты будут получать обычные сообщения, а также смогут отказаться от рекламных рассылок, если не хотят их получать.