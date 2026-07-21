В Казахстане ответили на вопрос о будущем праворульных автомобилей

В Казахстане не рассматривают новые запреты на праворульные автомобили со стороны Министерства промышленности и строительства. Ведомство напомнило, что ограничения на их ввоз действуют уже почти два десятилетия, а вопросы эксплуатации находятся в компетенции МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Вопрос о запрете подняли на брифинге

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля на брифинге в правительстве прокомментировал возможность введения запрета на использование автомобилей с правым рулем на междугородних маршрутах.

По его словам, в стране уже действует запрет на ввоз таких транспортных средств, поэтому основной задачей остается соблюдение и контроль действующих норм.

«Проблема безопасности на дорогах достаточно острая и поднимается не только Минпромом, но и МВД. С 2007 года запрещен ввоз праворульных автомобилей в РК. Поэтому здесь нужно просто контролировать – запрет ввоза стоит», – заявил министр.

Кто принимает решение о возможных новых ограничениях

Журналисты поинтересовались, рассматривает ли министерство возможность запрета эксплуатации праворульных автомобилей в сфере междугородних перевозок.

Ерсайын Нагаспаев пояснил, что подобные вопросы относятся к компетенции Министерства внутренних дел, которое отвечает за безопасность дорожного движения.

По его словам, Министерство промышленности и строительства уже выполнило свою часть работы, связанную с регулированием автомобильной отрасли.

«Это надо спросить у МВД, которое занимается безопасностью на дорогах. Мы, как госорган, который занимается вопросами автомобильной отрасли, меры приняли: все необходимые запреты на ввоз автомобилей и неиспользование их на территории РК приняты. Дальше – контроль со стороны соответствующих органов», – отметил глава ведомства.

Что это означает для владельцев праворульных автомобилей

Таким образом, на сегодняшний день Министерство промышленности и строительства не объявляло о планах вводить дополнительные ограничения на эксплуатацию праворульных автомобилей, в том числе на междугородних маршрутах.

При этом министр подчеркнул, что действующий запрет касается именно ввоза таких автомобилей в Казахстан, а вопросы контроля и возможных дальнейших решений находятся в ведении МВД.