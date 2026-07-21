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21.07.2026, 15:57

В Казахстане готовят производство автомобилей BYD и кузовных деталей из карагандинской стали

Новости Казахстана 0 1 328

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить подготовку к производству автомобилей BYD в стране. Параллельно автопроизводители и металлурги планируют наладить штамповку кузовных деталей из казахстанской стали, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Стратегия развития автомобильной промышленности Казахстана предусматривает защиту внутреннего рынка от нелегального импорта, расширение производственных мощностей и развитие финансовых инструментов для покупателей.

Глава Казахстанского автомобильного союза Анара Макашева сообщила, что отрасль переходит к кластерной модели. По её словам, кооперация крупных предприятий с малым и средним бизнесом должна снизить себестоимость продукции, создать рабочие места и расширить ассортимент автомобилей.

Помимо автокредитования, лизинга и системы trade-in, в стране планируют внедрять новые программы приобретения автомобилей. Для борьбы с неофициальным ввозом машин предполагается использовать цифровые сервисы и системы на основе искусственного интеллекта, которые будут проверять транспортные средства до их въезда в Казахстан.

Кузовные детали хотят выпускать из казахстанской стали

В Казахстане также намерены организовать полный цикл штамповки кузовных деталей из местной стали.

Председатель совета директоров Allur Андрей Лаврентьев сообщил, что кооперационный проект «Qarmet — Allur — Kia Kazakhstan» объединит металлургические и автомобильные предприятия.

По плану, в 2028 году Qarmet начнёт выпуск специализированного автомобильного листа, а в 2029 году должно стартовать серийное производство компонентов. Проект рассчитан на выпуск не менее 100 тыс. кузовов в год. Доля казахстанского металла должна составить как минимум 75%.

KIA Qazaqstan расширяет локализацию производства

Генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Де Ки сообщил, что при поддержке бренда в стране запускают предприятия по производству автомобильных сидений, элементов интерьера, электропроводки и других комплектующих.

До конца 2026 года компания планирует повысить уровень локализации. За январь — июнь 2026 года предприятие выпустило 9 772 автомобиля. Большинство машин было собрано методом CKD — мелкоузловой сборки.

Выпуск автомобилей BYD планируют начать в 2027 году

Правительство также поручило ускорить подготовку к производству автомобилей китайского бренда BYD в Казахстане.

До конца 2026 года дистрибьютор планирует увеличить продажи до 6 500 автомобилей, а к 2027 году — до 12 тыс. В Шанхае прошли переговоры с иностранным партнёром, после которых стороны начали прорабатывать возможность сборки автобусов.

Производство легковых автомобилей BYD на электрической и гибридной тяге планируют начать в 2027 году.

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