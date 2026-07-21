Ұлытау возглавила рейтинг регионов Казахстана по уровню заработной платы

По итогам I квартала 2026 года среднемесячная заработная плата в области достигла 637,3 тыс. теңге — на 43,2% выше среднего показателя по стране, сообщает Lada.kz.

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Бюро национальной статистики опубликовало данные по заработной плате наемных работников (с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за I квартал 2026 года. Согласно статистике, область Ұлытау заняла первое место среди регионов Казахстана по размеру среднемесячной заработной платы.

В январе–марте средняя заработная плата в регионе составила 637,3 тыс. теңге. Это на 192,3 тыс. теңге, или на 43,2%, выше среднереспубликанского показателя, сложившегося на уровне 445,1 тыс. теңге.

Ближайшие позиции заняли Атырауская и Мангистауская области, где среднемесячная заработная плата составила 610,1 тыс. и 608,4 тыс. теңге соответственно. Далее следуют Астана с показателем 559,9 тыс. теңге и Алматы — 551,6 тыс. теңге. Таким образом, Ұлытау опередила не только другие промышленные области, но и крупнейшие города страны.

Высокий уровень оплаты труда во многом связан с промышленной специализацией области. Основу экономики Ұлытау составляет горно-металлургический комплекс, предприятия которого обеспечивают спрос на квалифицированных специалистов и предлагают более высокий уровень заработной платы по сравнению со многими другими отраслями.

Важную роль в экономике и занятости региона играет Группа компаний «Казахмыс» — один из крупнейших работодателей области. Предприятия Группы обеспечивают рабочие места для жителей Ұлытау, развивают производство и реализуют проекты по модернизации действующих объектов.