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21.07.2026, 17:41

Кого перестанут досматривать в аэропортах Казахстана: опубликован новый список

Новости Казахстана 0 1 488

В Казахстане вступили в силу новые правила обслуживания и досмотра отдельных категорий пассажиров в аэропортах. Правительство обновило перечень должностных лиц, которые могут проходить без досмотра и пользоваться специальными залами ожидания, сообщает Lada.kz. 

Фото: butlerluxury.com
Фото: butlerluxury.com

В Казахстане обновили правила досмотра и обслуживания отдельных пассажиров

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства №615 от 14 июля 2026 года, которое вступило в силу 17 июля. Документ вносит изменения в правила обслуживания официальных лиц и порядок их прохождения через аэропорты страны.

Одним из главных нововведений стало расширение перечня пассажиров, которые могут проходить предполетные процедуры без досмотра.

Кто сможет проходить без досмотра

Согласно новой редакции документа, в список лиц, освобожденных от досмотра в аэропортах, впервые включена должность вице-президента Казахстана.

Кроме того, правительство привело в соответствие с действующей системой госуправления наименования отдельных должностей. Теперь в перечне фигурируют председатель Курултая и председатель Қазақстан Халық Кеңесі.

При этом из списка исключена должность председателя Мажилиса Парламента.

Изменился и перечень лиц для обслуживания в специальных залах

Поправки также затронули список должностных лиц, которые обслуживаются в специально отведенных залах аэропортов.

В обновленный перечень также включен вице-президент Казахстана. Одновременно изменены наименования должностей председателя Курултая и председателя Қазақстан Халық Кеңесі, а председатель Мажилиса исключен из списка.

Кто еще сможет пользоваться специальными залами

Постановление уточняет категории лиц, имеющих право на обслуживание в специальных залах аэропортов. В их число входят:

  • акимы столицы, областей и городов республиканского значения;
  • председатели комитетов Курултая;
  • депутаты Курултая;
  • руководители аппаратов Курултая и Конституционного суда;
  • члены официальных делегаций Казахстана, которые сопровождают президента, вице-президента, премьер-министра, председателя Курултая, заместителей премьер-министра, заместителей председателя Курултая, министра иностранных дел и других членов правительства.

Новые нормы действуют с 17 июля 2026 года и распространяются на порядок обслуживания указанных категорий пассажиров во всех аэропортах Казахстана.

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