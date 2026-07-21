Кого перестанут досматривать в аэропортах Казахстана: опубликован новый список

В Казахстане вступили в силу новые правила обслуживания и досмотра отдельных категорий пассажиров в аэропортах. Правительство обновило перечень должностных лиц, которые могут проходить без досмотра и пользоваться специальными залами ожидания, сообщает Lada.kz.
Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства №615 от 14 июля 2026 года, которое вступило в силу 17 июля. Документ вносит изменения в правила обслуживания официальных лиц и порядок их прохождения через аэропорты страны.
Одним из главных нововведений стало расширение перечня пассажиров, которые могут проходить предполетные процедуры без досмотра.
Согласно новой редакции документа, в список лиц, освобожденных от досмотра в аэропортах, впервые включена должность вице-президента Казахстана.
Кроме того, правительство привело в соответствие с действующей системой госуправления наименования отдельных должностей. Теперь в перечне фигурируют председатель Курултая и председатель Қазақстан Халық Кеңесі.
При этом из списка исключена должность председателя Мажилиса Парламента.
Поправки также затронули список должностных лиц, которые обслуживаются в специально отведенных залах аэропортов.
В обновленный перечень также включен вице-президент Казахстана. Одновременно изменены наименования должностей председателя Курултая и председателя Қазақстан Халық Кеңесі, а председатель Мажилиса исключен из списка.
Постановление уточняет категории лиц, имеющих право на обслуживание в специальных залах аэропортов. В их число входят:
Новые нормы действуют с 17 июля 2026 года и распространяются на порядок обслуживания указанных категорий пассажиров во всех аэропортах Казахстана.
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