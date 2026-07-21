Что будет с пенсионными деньгами казахстанцев: ЕНПФ нарушил молчание

ЕНПФ прокомментировал изменения в системе государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, которые вступят в силу с 1 января 2027 года. В фонде подчеркнули, что защита пенсионных сбережений граждан сохраняется, однако механизм ее реализации станет иным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

ЕНПФ разъяснил изменения в системе госгарантий

В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, что разъяснение подготовлено в связи с многочисленными вопросами казахстанцев после появления информации об отмене действующей государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции.

В ЕНПФ подчеркнули, что речь идет не об отказе государства от ответственности, а об изменении подхода к защите пенсионных средств.

Согласно статье 217 Социального кодекса Казахстана, с 1 января 2027 года государство будет гарантировать получателям пенсионных выплат сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в размере фактически внесенных средств.

В фонде отметили, что сохранность пенсионных активов обеспечивается не только законодательной гарантией, но и системой государственного регулирования деятельности ЕНПФ и управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Для них действуют жесткие требования к инвестиционной политике, диверсификации вложений и управлению рисками.

Как защищаются пенсионные накопления

В ЕНПФ напомнили, что Национальный банк управляет основной частью пенсионных активов, ориентируясь на их сохранность и получение долгосрочной реальной доходности.

Если же вкладчик передает средства в управление частной компании (УИП), такая организация несет финансовую ответственность за результаты своей работы. В случае если доходность окажется ниже установленного регулятором минимального уровня, управляющий обязан компенсировать разницу за счет собственного капитала.

Кто контролирует пенсионные активы

В фонде подчеркнули, что система управления пенсионными накоплениями остается под многоуровневым государственным контролем.

Основные направления инвестиционной политики определяет Совет по управлению Национальным фондом под председательством главы государства. Правительство утверждает перечень финансовых инструментов, в которые разрешено инвестировать пенсионные активы, а Национальный банк разрабатывает инвестиционную декларацию ЕНПФ и осуществляет непосредственное управление средствами.

Кроме того, Социальный кодекс закрепляет принцип совместной ответственности государства, работодателей и граждан за пенсионное обеспечение.

У вкладчиков станет больше возможностей

ЕНПФ также напомнил, что с сентября 2026 года расширяются возможности граждан самостоятельно распоряжаться своими пенсионными накоплениями.

Если сейчас в управление частным инвестиционным управляющим можно передать до 50% обязательных пенсионных накоплений и все добровольные взносы, то после вступления новых норм вкладчики смогут передавать УИП весь объем накоплений, сформированных за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

При этом казахстанцы смогут самостоятельно выбирать одного или нескольких управляющих, а также различные инвестиционные стратегии в зависимости от уровня риска и ожидаемой доходности.

Эффективность работы управляющих будет оцениваться по международным финансовым индексам, включая MSCI и Bloomberg, а также по индексам Казахстанской фондовой биржи. Если доходность окажется ниже установленного рыночного ориентира, управляющая компания будет обязана возместить разницу за счет собственных средств.

В ЕНПФ считают, что с расширением возможностей выбора инвестиционной стратегии прежний механизм государственной гарантии с учетом инфляции теряет свою актуальность.

ЕНПФ останется единым оператором системы

В фонде подчеркнули, что ЕНПФ продолжит выполнять функции единого учетного и информационного центра независимо от того, кто управляет пенсионными активами — Национальный банк или частные управляющие.

Все сведения о пенсионных накоплениях по-прежнему будут доступны вкладчикам круглосуточно через личный кабинет и электронные сервисы фонда.

Кроме того, для сравнения результатов работы управляющих действует специальная платформа invest.enpf.kz, где можно отслеживать доходность различных инвестиционных портфелей и анализировать эффективность их управления.

В завершение в ЕНПФ подчеркнули, что накопительная пенсионная система Казахстана остается под государственным регулированием и контролем. Одновременно возрастает роль самих вкладчиков и работодателей в формировании будущих пенсионных накоплений.