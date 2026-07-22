Назван главный номер, без которого невозможно оформить недвижимость в Казахстане

В государственной корпорации «Правительство для граждан» рассказали, что такое кадастровый номер, зачем он нужен владельцам недвижимости и где его можно найти. Этот уникальный идентификатор используется при большинстве операций с жильем и земельными участками, сообщает Lada.kz.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Что такое кадастровый номер

Кадастровый номер — это уникальный идентификатор, который присваивается земельному участку или объекту недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет. Он позволяет безошибочно определить конкретный объект среди миллионов других, сообщили 21 июля в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Специалисты отмечают, что этот номер является одним из основных реквизитов недвижимости и используется при ведении государственного учета.

В каких случаях он необходим

Кадастровый номер требуется при совершении большинства юридически значимых действий с недвижимостью. В частности, он необходим:

при государственной регистрации прав на недвижимость;

при купле-продаже жилья или земельного участка;

при оформлении дарения или вступлении в наследство;

при получении официальных сведений об объекте;

при оформлении ряда государственных услуг.

Без этого идентификатора проведение многих процедур, связанных с недвижимостью, невозможно.

Где можно узнать кадастровый номер

Получить информацию о кадастровом номере можно несколькими способами. Он указывается:

в правоустанавливающих документах на недвижимость;

в выписках и других сведениях об объекте;

через государственные электронные сервисы;

на Публичной кадастровой карте.

Почему номер не меняется

В госкорпорации пояснили, что кадастровый номер остается неизменным на протяжении всего периода существования объекта недвижимости. Он используется государственными органами для учета, идентификации и регистрации недвижимости, обеспечивая точность данных в государственных информационных системах.