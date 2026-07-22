Назван главный номер, без которого невозможно оформить недвижимость в Казахстане

В государственной корпорации «Правительство для граждан» рассказали, что такое кадастровый номер, зачем он нужен владельцам недвижимости и где его можно найти. Этот уникальный идентификатор используется при большинстве операций с жильем и земельными участками, сообщает Lada.kz.
Кадастровый номер — это уникальный идентификатор, который присваивается земельному участку или объекту недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет. Он позволяет безошибочно определить конкретный объект среди миллионов других, сообщили 21 июля в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Специалисты отмечают, что этот номер является одним из основных реквизитов недвижимости и используется при ведении государственного учета.
Кадастровый номер требуется при совершении большинства юридически значимых действий с недвижимостью. В частности, он необходим:
Без этого идентификатора проведение многих процедур, связанных с недвижимостью, невозможно.
Получить информацию о кадастровом номере можно несколькими способами. Он указывается:
В госкорпорации пояснили, что кадастровый номер остается неизменным на протяжении всего периода существования объекта недвижимости. Он используется государственными органами для учета, идентификации и регистрации недвижимости, обеспечивая точность данных в государственных информационных системах.
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