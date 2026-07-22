В Казахстане больше не смогут подключать платные мобильные услуги без согласия абонента

В Казахстане вводят новые правила подключения дополнительных платных услуг связи и мобильного интернета. Теперь операторы смогут активировать такие сервисы только после получения двухэтапного подтверждения от абонента, что должно защитить пользователей от случайных платных подписок, сообщает Lada.kz.
В Казахстане изменится порядок подключения дополнительных платных услуг связи и мобильного интернета. Новые требования исключат возможность автоматического оформления подписок без явного согласия пользователя.
О предстоящих изменениях на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев.
По его словам, для активации любой дополнительной платной услуги оператор связи обязан будет получить двухэтапное согласие абонента. Подтвердить свое решение пользователь сможет одним из нескольких способов: через мобильное приложение оператора, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.
Как отметил вице-министр, необходимость в таких изменениях возникла из-за многочисленных случаев, когда пользователи случайно переходили по рекламным объявлениям в интернете. После этого без дополнительного подтверждения автоматически оформлялись платные подписки, о которых многие узнавали уже после списания средств.
Помимо этого, в законодательстве появилась еще одна важная норма, принятая в конце июня текущего года. Она позволит абонентам отказаться от получения рекламных и информационных сообщений, которые рассылают операторы связи.
Также пользователи смогут запретить автоматические звонки, так называемые «маяки», которые нередко используются для распространения рекламной информации.
По словам Досжана Мусалиева, новые правила были разработаны после многочисленных обращений граждан, жаловавшихся на подключение платных сервисов без их ведома.
Закон, регулирующий сферу телекоммуникаций, вступит в силу в конце августа 2026 года. Для его полноценной реализации до конца сентября планируется принять более 20 подзаконных нормативных правовых актов.
Комментарии0 комментарий(ев)