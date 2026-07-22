В Казахстане больше не смогут подключать платные мобильные услуги без согласия абонента

В Казахстане вводят новые правила подключения дополнительных платных услуг связи и мобильного интернета. Теперь операторы смогут активировать такие сервисы только после получения двухэтапного подтверждения от абонента, что должно защитить пользователей от случайных платных подписок, сообщает Lada.kz.

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Подключение платных услуг станет возможным только после двойного подтверждения

В Казахстане изменится порядок подключения дополнительных платных услуг связи и мобильного интернета. Новые требования исключат возможность автоматического оформления подписок без явного согласия пользователя.

О предстоящих изменениях на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев.

По его словам, для активации любой дополнительной платной услуги оператор связи обязан будет получить двухэтапное согласие абонента. Подтвердить свое решение пользователь сможет одним из нескольких способов: через мобильное приложение оператора, SMS-сообщение, телефонный звонок или USSD-запрос.

Как отметил вице-министр, необходимость в таких изменениях возникла из-за многочисленных случаев, когда пользователи случайно переходили по рекламным объявлениям в интернете. После этого без дополнительного подтверждения автоматически оформлялись платные подписки, о которых многие узнавали уже после списания средств.

Абоненты смогут отказаться от рекламы и автоматических звонков

Помимо этого, в законодательстве появилась еще одна важная норма, принятая в конце июня текущего года. Она позволит абонентам отказаться от получения рекламных и информационных сообщений, которые рассылают операторы связи.

Также пользователи смогут запретить автоматические звонки, так называемые «маяки», которые нередко используются для распространения рекламной информации.

Когда изменения вступят в силу

По словам Досжана Мусалиева, новые правила были разработаны после многочисленных обращений граждан, жаловавшихся на подключение платных сервисов без их ведома.

Закон, регулирующий сферу телекоммуникаций, вступит в силу в конце августа 2026 года. Для его полноценной реализации до конца сентября планируется принять более 20 подзаконных нормативных правовых актов.