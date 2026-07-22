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22.07.2026, 07:18

После запрета на въезд в Россию у казахстанского комика Нурлана Сабурова возникли новые проблемы

Новости Казахстана 0 2 527

Российская налоговая служба приостановила операции по банковским счетам компании комика Нурлана Сабурова. Причиной стала задолженность по налогам, превышающая 15 тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Российская налоговая служба ввела ограничения на проведение операций по банковским счетам компании «Сабр продакшн», единственным учредителем которой является казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров. Основанием для такого решения стала налоговая задолженность организации.

Из-за чего возникли ограничения

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, решение о приостановке операций было принято 19 июня. В качестве причины указано взыскание задолженности по налогам.

По имеющимся данным, долг компании превышает 15,1 тысячи рублей.

Чем занимается компания

ООО «Сабр продакшн» было зарегистрировано 30 апреля 2025 года. Основным видом деятельности организации значится производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Согласно регистрационным документам, единственным учредителем компании является Нурлан Сабуров.

Что известно о бизнесе супруги комика

Компания супруги артиста Дианы Сабуровой продолжает находиться в стадии ликвидации. Ранее сообщалось, что этот процесс стартовал 16 марта.

При этом Диана Сабурова по-прежнему остается зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Ее ИП, специализирующееся на деятельности в сфере исполнительских искусств, было оформлено 5 февраля, спустя несколько дней после введения запрета на въезд Нурлана Сабурова в Россию.

Запрет на въезд и проверка в Казахстане

В январе 2026 года Нурлану Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, после чего он вернулся в Казахстан.

Позже Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о проведении проверки в отношении комика. При этом в ведомстве не стали уточнять, по какой именно статье она ведется, отметив, что эта информация будет раскрыта после завершения необходимых мероприятий.

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