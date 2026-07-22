Мечта о заработках в Европе обернулась кошмаром для казахстанца: неделю он выживал в Литве

Житель Актюбинской области лишился почти 600 тысяч тенге, поверив обещаниям о высокооплачиваемой работе в Литве. Вместо трудоустройства он оказался в чужой стране без денег, жилья и какой-либо помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Диапазон ".

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Мечта о работе в Европе обернулась обманом

Житель Актюбинской области решил устроиться на работу в Литве, откликнувшись на объявление о выгодном трудоустройстве. Однако обещания оказались мошеннической схемой, из-за которой мужчина потерял крупную сумму денег.

По информации газеты «Диапазон», на тот момент мужчина не имел работы. За собственный счет он приобрел билет на поезд до Алматы, а затем авиабилет в Литву. Только на дорогу ушло 365 тысяч тенге. Еще 94 тысячи тенге он заплатил за оформление вида на жительство.

В чужой стране без работы и жилья

После прилета в Литву мужчину никто не встретил. Обещанной работы не оказалось, а человек, который организовывал трудоустройство, перестал выходить на связь.

Оставшись без заработка, казахстанец быстро израсходовал все свои деньги. Вскоре ему стало негде ночевать, и он оказался в крайне тяжелом положении вдали от дома.

На помощь пришли родственники, которые отправили ему деньги на обратную дорогу. В общей сложности в Литве мужчина провел около недели, после чего смог вернуться в Казахстан.

Суд помог вернуть деньги

После возвращения пострадавший обратился в Национальную палату потребителей. Специалисты помогли ему добиться справедливости через суд.

В результате мужчине удалось взыскать с виновной стороны все понесенные расходы, а также получить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч тенге.

Президент республиканского общественного объединения «Национальная палата потребителей» Ислам Болатов рассказал, что сейчас у мужчины жизнь наладилась.

«Сейчас у этого мужчины уже все хорошо, он открыл свое дело и больше не верит в сомнительные обещания по трудоустройству», – сообщил Ислам Болатов.

Казахстанцев призывают быть осторожнее

Эта история стала очередным напоминанием о рисках, связанных с поиском работы за границей через непроверенных посредников. Эксперты рекомендуют тщательно проверять работодателей и агентства, не переводить деньги незнакомым лицам и заранее убеждаться в законности предлагаемых вакансий.