Казахстанцы попали под массовую депортацию из Грузии: нарушителям закрыли въезд в страну

Власти Грузии провели масштабную операцию по выдворению иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Среди депортированных оказались и граждане Казахстана, сообщает Lada.kz.
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о массовой депортации иностранных граждан, которые находились на территории страны с нарушением установленных правил пребывания.
По данным ведомства, за последние несколько дней из страны были выдворены 102 иностранца. Все они превысили разрешенные сроки пребывания, вследствие чего их нахождение в Грузии было признано незаконным.
Среди выдворенных оказались граждане Казахстана, а также Пакистана, Туркменистана, Узбекистана, Индии, Азербайджана, Турции, России, Таиланда, Филиппин, Алжира, Египта, Иордании, Судана, Ливана, Нигерии, Китая и ряда других государств.
Грузинские правоохранительные органы уточнили, что основанием для депортации стало нарушение миграционного законодательства, связанное с превышением допустимого срока пребывания в стране.
В МВД Грузии сообщили, что всем иностранцам, в отношении которых было принято решение о выдворении, запретили повторный въезд на территорию страны. Срок действия ограничений в сообщении ведомства не уточняется.
Власти подчеркнули, что контроль за соблюдением миграционного законодательства продолжается, а меры в отношении иностранцев, нарушающих правила пребывания, будут применяться и в дальнейшем.
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