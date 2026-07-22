Казахстанцы смогут бесплатно пользоваться важнейшими приложениями на смартфонах

В Казахстане пользователи мобильной связи смогут бесплатно пользоваться рядом социально значимых приложений. Нововведение предусмотрено законом о кибербезопасности и затронет государственные цифровые сервисы, сообщает Lada.kz.

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В Казахстане внедрят механизм нетарифицируемого доступа к мобильным приложениям, которые имеют государственное и социальное значение. Об этом 21 июля на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев.

Какие приложения станут бесплатными

По словам вице-министра, нововведение предусмотрено принятым законом о кибербезопасности. Благодаря ему граждане смогут пользоваться рядом цифровых сервисов без расходования мобильного интернет-трафика.

В предварительный перечень уже входят такие приложения, как eGov, eGov Business, eOtinish, Aitu и другие. При этом окончательный список сервисов пока находится на стадии согласования и может быть дополнен.

«Это такие, как eGov, eGov Business, eOtinish, Aitu и другие. Полный список находится на стадии согласования», – сообщил Досжан Мусалиев.

Изменятся правила верификации смартфонов

Кроме того, в Министерстве сообщили о предстоящих изменениях в системе верификации абонентских устройств. Данную услугу планируется перевести под государственное регулирование.

Как отметил Досжан Мусалиев, механизм проверки мобильных телефонов действует уже около года и за это время показал положительные результаты. Одновременно были выявлены отдельные недостатки, которые власти намерены устранить при разработке новых правил верификации устройств.

По данным ведомства, накопленный опыт позволит усовершенствовать действующую систему и сделать процедуру более эффективной как для пользователей, так и для операторов связи.